Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Zarząd Work Service złożył do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy) we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego, przyjętego przez banki, poinformowała spółka. Złożenie wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej.

"Zarząd Work Service S.A. […] informuje, że w dniu dzisiejszym złożył (za pośrednictwem operatora pocztowego) do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu" - czytamy w komunikacie.

Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Work Service poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty.

Treść przyjętego przez banki układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie restrukturyzacyjnej, czytamy dalej.

Zgodnie z ustawowym wymogiem wraz z wnioskiem Work Servis złożył plan restrukturyzacyjny.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)