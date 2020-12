"Zarząd dokonał przydziału łącznie 600 000 akcji serii E, w tym:



- 100 000 akcji w transzy detalicznej , przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%,



- 500 000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie.



Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 90 zł. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 000 000 zł, podano także.



"Mając powyższe na uwadze, oferta publiczna akcji serii E doszła do skutku" - czytamy dalej.



Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii E oraz akcji istniejących emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podsumowano.



Jak podano wcześniej, środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na dalsze prace w ramach portfolio terapeutycznego, rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych wskazań medycznych, poszukiwanie alternatywnych celów molekularnych oraz rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego.



Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych - przeciwciał i aptamerów. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.



