"Doki Living to pierwsza inwestycja mieszkaniowa na terenach postoczniowych Młodego Miasta. Jestem przekonany, że uczestniczymy w czymś bardzo ważnym, współtworząc jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic Gdańska. Dokładamy starań, by jak najlepiej wpisać się w historyczny kontekst miejsca, tworząc spójną i wielofunkcyjną tkankę miejską" - powiedział prezes spółki Euro Styl Mikołaj Konopka, cytowany w komunikacie.



W obecnej ofercie sprzedaży są dwa budynki - 5- i 8-piętrowy - połączone ze sobą pieszą kładką o industrialnym charakterze. Oferowane mieszkania i apartamenty mają od 25 do blisko 130 m2 (od 1 do 5 pokoi), podano również.



Projekt DOKI Living realizowany jest w trzech etapach, w których łącznie powstanie 670 mieszkań. Pierwsze dwa budynki zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2022 roku oraz w II kwartale 2023 roku.



W zabytkowym gmachu Montowni, która również otrzymała pozwolenie na budowę, na terenie inwestycji Doki, Euro Styl wprowadził do oferty 114 loftów serwisowanych. Są to w pełni wyposażone apartamenty o powierzchni od 37 do 51 m2 z łazienką i aneksem kuchennym.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



