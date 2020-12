"Z racji tego, że mamy blisko 20 lat doświadczenia, mamy określoną bazę i siły fachowe by sprzedawać samochody nie tylko dwóch marek, obserwujemy tendencje na rynku, przyglądamy się temu od dłuższego czasu i mamy dowody, kalkulacje własne, które pokazują, że biznes samochodów używanych jest dużo bardziej dochodowy niż prowadzenie autoryzowanego dilerstwa i sprzedaż wyłącznie samochodów nowych" - powiedział prokurent Andrzej Nizio podczas wideokonferencji.



Dodał, że BAH chce otworzyć się na wszystkie marki i zaproponować koncept nie prostej sprzedaży, ale dodatkowe usługi i nowy wymiar sprzedaży samochodów używanych.



"Start wielomarkowego dilerstwa zakładamy od nowego roku, grudzień będzie okresem przygotowawczym" - wskazał wiceprezes Marcin Dąbrowski.



British Automotive Holding to do 30 listopada 2020 r. generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar i Land Rover. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)