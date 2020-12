"W tym roku najwięcej współpracowaliśmy z Pocztą Polską i DHL, pod koniec roku zaczęliśmy współpracę z DPD i w przyszłym roku dalej będziemy rozwijać te projekty. Jednocześnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami, również w zakresie lokalnych dostawców i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaraportować konkrety" - powiedział Piosik w rozmowie z ISBnews.



"Decyzja o wejściu 'piętro wyżej' na giełdzie to naturalna konsekwencja wyników, dynamiki przychodowej i perspektyw spółki. Mamy potencjał na kolejne projekty generujące przychody i m.in. dzięki rynkowi głównemu chcemy być odpowiednio postrzegani. To ułatwi też pozyskanie kapitału" - dodał prezes, zastrzegając, że samo przejście odbędzie się najprawdopodobniej bez emisji nowych akcji.



Piosik ma nadzieję, że debiut nastąpi w I półroczu 2021 r., w zależności od tempa prac regulatora.



Prezes wskazał, że potencjalne nowe partnerstwa obejmują również handel, w tym międzynarodowe sieci.



"Dostrzegamy coraz więcej zapytań ze strony globalnych graczy. Taka współpraca to byłby dla nas pożądany kierunek" - powiedział.



W jego ocenie, zapotrzebowanie na usługi Pointpack będzie rosło m.in. wraz z popularyzacją i obniżaniem się bariery wejścia do korzystania z automatów nadawczo-odbiorczych.



"Część punktów odbioru, które my wspieramy będzie się wyposażało w automaty, które staną się domeną nie tylko dużych firm. Będą się pojawiać szerzej automaty kurierskie z funkcją 'click and collect' przy sklepach. Zagadką jest, jak będzie przebiegał rozwój prywatnych automatów nadawczych, ale to też jest obszar dla integracji z naszą platformą" - wymienił prezes.



"Pod kątem infrastruktury realizujemy też projekt badawczy, i mamy nadzieję wyrażać jego rezultaty w naszym biznesie, które pozwolą lepiej unikać kongestii w obrocie przesyłkami, obniżać koszty dystrybucji i przyjrzeć się aspektowi środowiskowemu. Dziś ślad węglowy dostaw to raczej ciekawostka, ale za kilka lat to może rzutować na wybór kuriera przez klientów" - zakończył prezes.



Pointpack jest partnerem technologicznym budującym rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Technologia Pointpack to aplikacje integrujące systemy kasowe, kasy fiskalne oraz urządzenia przykasowe i nadawczo-odbiorcze w sieciach i punktach handlowych. Spółka jest notowana na NewConnect.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)