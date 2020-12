"Bardzo dziękujemy inwestorom indywidualnym za tak liczny udział w ofercie akcji PCF Group i wyjątkowy popyt zgłoszony podczas zapisów. Chęć zakupu przez inwestorów detalicznych prawie 41 mln akcji naszej spółki, przy oferowanych nieco ponad 600 tysiącach, przekroczyła nasze najbardziej śmiałe prognozy. Przed nami debiut na Giełdzie, który mam nadzieję, będzie powodem do zadowolenia dla naszych inwestorów i akcjonariuszy" - powiedział prezes Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.



Zapisy na akcje PCF Group dla inwestorów instytucjonalnych kończą się 9 grudnia. Intencją spółki PCF Group jest debiut na GPW do końca 2020 r. Całkowita wartość oferty publicznej spółki PCF Group, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ponad 203 mln zł brutto, podano także.



Spółka przypomniała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, w tym na rozbudowę istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Ponadto po przeprowadzeniu określonych przygotowań spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing", tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP - już istniejące lub nowo wytworzone.



PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment".



(ISBnews)