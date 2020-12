"Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych, planuje wejść na rynek NewConnect poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku. W tym celu prezes Movie Games Mobile wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki Infoscan, firmy telemedycznej notowanej na NewConnect od 2015 roku. W wyniku tego procesu Movie Games Mobile może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano" - czytamy w komunikacie.



"Ostatnimi czasy wiele podmiotów po udanych rundach finansowania ma do czynienia z wydłużającym się procesem wprowadzenia akcji na giełdę, w wyniku czego inwestorzy bardzo długo oczekują na uzyskanie płynności swoich inwestycji. Chcemy, aby nasi akcjonariusze jak najszybciej uzyskali rynkową wycenę akcji, a zobowiązania biznesowe spółki wobec nich zostały zrealizowane szybciej nawet niż było to inicjalnie komunikowane. Nowi i obecni inwestorzy, którzy w wyniku redukcji nie zaspokoili swojego apetytu na akcje będą tym samym mogli uczynić to już na rynku wtórnym. Głęboko wierzę, iż zanotowanie spółki jest najlepszą formą ukazania faktycznej wartości podmiotu" - powiedział prezes Movie Games Mobile Kamil Gaworecki, cytowany w komunikacie.



W ramach negocjacji oba podmioty będą ustalać podstawowe parametry transakcji. W następnym etapie wynegocjowane warunki będą musiały uzyskać zgody korporacyjne, szczególnie od WZA obu spółek, zaznaczono.



"Potencjalna transakcja będzie korzystna dla obecnych akcjonariuszy Infoscanu. Zmiana profilu działalności oraz koncentracja na perspektywicznym rynku gamedev'owym powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki, a co za tym idzie - jej wycenę przez rynek" - dodał Gaworecki.



Movie Games Mobile to podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu oraz produkcji gier na wspomniane platformy. Spółka powstała, aby wprowadzić Grupę Movie Games na rynek gier mobilnych. Movie Games Mobile będzie współpracowała zarówno z Movie Games, jak i pozostałymi spółkami z rodziny Movie Games, m.in. z Road Studio, True Games, czy Pixel Crow, wymieniono.



Spółka zamierza wprowadzić na platformy mobilne 4 gry z rodziny Movie Games. Premiera Drug Dealer Simulator Mobile zaplanowana jest na 2021 rok. Mobilna wersja Alaskan Truck Simulator ma trafić na rynek w III kwartale 2021 roku, a American Motorcycle Simulator na przełomie 2021 i 2022 roku. W roku 2022 do rąk inwestorów ma trafić także mobilna wersja Gangster Simulator. W tym celu podpisane zostały stosowne umowy z Movie Games, Road Studio oraz True Games, czyli producentami powyższych tytułów w wersji na PC.



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)