Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews/ISBtech) - Drago entertainment liczy na debiut na NewConnect na początku 2021 roku, poinformowała ISBtech prezes Joanna Tynor.

"Kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy emisję akcji w formule crowdinvestingu przy współpracy z Domem Maklerskim INC. Wszelkie formalności względem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych są na ukończeniu. Mamy nadzieję, że nasze akcje zostaną dopuszczone do obrotu z początkiem 2021 roku" - powiedziała ISBtech Tynor.

Wcześniej spółka pozyskała 2 mln zł w kampanii crowdfundingowej. Zapowiedziała, że z początkiem 2021 roku spółka zaprezentuje podczas Zimowej Edycji Festiwalu Steam demo projektu "Winter Survival Simulator", który powstaje przy współpracy z podróżnikiem Markiem Kamińskim.

"Kolejną odsłoną będzie prolog 'Gas Station Simulator'. Publikacje prologu planujemy na I kwartał 2021 roku. W dalszej kolejności w okolicach drugiego i trzeciego kwartału zaprezentujemy demo 'Airport Contraband', a następnie 'Food Truck Simulator'. Kontynuujemy prace nad naszym flagowym projektem 'Red Frost', a także zaprezentujemy kolejne autorskie tytuły" - dodała prezes.

Strategia spółki przewiduje produkcję kilku gier z gatunku symulatorów rocznie oraz jednej średniobudżetowej produkcji.

"Strategia ta pozwala nam dotrzeć do różnego rodzaju odbiorców, z jednej strony - graczy casualowych, lubiących nieabsorbujące tak bardzo symulatory, a z drugiej strony - dzięki większej produkcji, dotrzeć również do tzw, hardcore-owych graczy, tworząc tym samym swego rodzaju hybrydę i zwiększając szansę osiągnięcia sukcesu. Zdecydowanie skłaniamy się ku udostępnianiu darmowych prologów oraz demo gier. Obserwacja rynku pokazała nam, jak trafnie dema wpływają na dopracowywanie finalnego produktu. Zdobywamy dzięki nim potencjalnie większą liczbę osób, które w przyszłości zakupią nasz tytuł, jak również przed oficjalnym release zbieramy bezcenny feedback od graczy i w późniejszym czasie dajemy im już odpłatnie produkt, na który czekali" - stwierdziła Tynor.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)