"Kilka dni temu informowaliśmy rynek o wygranej w przetargu, a teraz sfinalizowaliśmy tę transakcję. Właśnie podpisana umowa na zakup portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych to jedna z największych inwestycji Kruka na rynku polskim od kilku lat. Rynek sprzedaży wierzytelności w Polsce otworzył się po wiosenno-letnich miesiącach przestoju. Jesteśmy zadowoleni, że ostatni kwartał jest tradycyjnie intensywny. To jest mocna przesłanka, by nadchodzący rok był lepszy pod względem podaży portfeli i KRUK jest na to przygotowany. Nie zwalniamy tempa i mocno zmotywowani wchodzimy w kolejny rok" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.



Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)