"Surowiec do produkcji biokomponentów został podany na instalację 22 grudnia br., gdzie został przetworzony na biokomponenty w procesie współuwodornienia. Sam proces współuwodornienia to wspólny przerób średnich destylatów naftowych i oleju roślinnego w nowoczesnej instalacji HDS (hydroodsiarczania oleju napędowego) zbudowanej w ramach Programu 10+. Wytworzone biokomponenty uzyskały certyfikat jakości i charakteryzują się redukcją emisji gazów cieplarnianych przekraczającą 60% w stosunku do odpowiednika kopalnego. Olej napędowy z dodatkiem roślinnym ma taką samą jakość jak wytwarzany z ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.



Obok biokomponentów oleju napędowego, rafineria w Gdańsku uzyskała także biopropan, biokomponent LPG. Uzyskane biokomponenty przyczynią się do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli odpowiedniej zawartości biokomponentów w paliwach oraz Narodowego Celu Redukcyjnego, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Grupie Lotos trwają również przygotowania do wytwarzania biowodoru, którego produkcja bardzo pomoże w dalszym ograniczaniu wpływu rafinerii na środowisko a przy okazji zwiększaniu udziału komponentów odnawialnych w paliwach, podano także.



"Dzięki zaangażowaniu, otwartości na nowe wyzwania i kreatywności specjalistów pracujących w rafinerii Grupy Lotos, udało się wytworzyć pierwsze w historii spółki biokomponenty LPG i oleju napędowego. To przykład naszej innowacyjności i poważnego podejścia do transformacji energetycznej. Biokomponenty są krokiem w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chcemy być zieloną i nowoczesną rafinerią" - powiedziała prezes Zofia Paryła, cytowana w komunikacie.



Jak podaje spółka, rafineria w Gdańsku znajduje się już w pierwszej 10. najmniej emisyjnych rafinerii w Europie, czyli takich, w których wskaźnik emisji CO2 jest niższy niż 29,5 kg na tonę. W ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, Lotos zmniejszył emisję CO2 o jedną trzecią - w 2019 r. osiągnął poziom 26,8 kg na tonę. Produkcja biokomponentów przez gdańską rafinerię przyczyni się do dalszego spadku tego wskaźnika.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)