Ponadto, w efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energę, łączny wynik dokonanych i odwróconych odpisów aktualizujących wyniósł -13 mln zł, poinformowano.



"Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2020 rok wynosi +133 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2020 rok -10 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Wpłyną one na wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.



Ostateczne wyniki testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2020 rok, zastrzeżono.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.



(ISBnews)