"Pomimo okresu ogólnej niepewności, który przypadł na wiosenny lock-down i czasowego ograniczenia przez banki akcji kredytowej, dzięki środowisku niskich stóp procentowych i rosnącemu postrzeganiu rynku mieszkaniowego jako bezpiecznej przystani oferta Dekpol Deweloper cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Zainteresowanie nie zmalało również podczas drugiego, jesiennego lock-downu. Jednocześnie pandemia zweryfikowała nasze plany pod kątem uzyskiwanych pozwoleń na budowę, a co za tym idzie - możliwości odbudowy szybko kurczącej się oferty sprzedażowej. Posiadany przez nas bank ziemi pozwala nam na wprowadzenie do oferty łącznie ponad 5 tys. lokali na ponad 220 tys. mkw. (w tym PUM oraz PUU)" - Podkreślił, że od miesięcy spółka "intensywnie pracuje" nad tym, żeby uzyskać jak najwięcej decyzji administracyjnych i uzupełnić portfolio o nowe inwestycje. W ostatnich miesiącach wprowadziła do sprzedaży m.in. Osiedle Kociewskie pod Tczewem na 121 lokali oraz inwestycje Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku na łącznie 76 lokali. "Na przełomie I i II kwartału br. planujemy m.in. rozpoczęcie sprzedaży inwestycji Neo Jasień (kontynuacja Osiedla Zielonego) na 104 lokale mieszkalne, kolejnego etapu Osiedla Pastelowego na ok. 350 lokali mieszkalnych oraz inwestycji Sol Marina, obejmującej 130 lokali usługowych. W efekcie celujemy w zwiększenie sprzedaży w 2021 do około 350 lokali. Naszym zamiarem pozostaje także wzrost marży brutto. Liczymy, że w kolejnych latach powtórzymy niewątpliwy sukces, jakim była realizacja projektu Grano Residence" - dodał prezes. W ub. piątek Grupa Dekpol opublikowała wstępne informacje dotyczące działalności w segmencie deweloperskim w 2020 roku. Liczba sprzedanych lokali wyniosła w 2020 roku 148 szt. wobec 382 lokali sprzedanych w 2019 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych). W wyniku finansowym Grupy za rok 2020 rozpoznane zostaną 622 lokale, wobec 490 lokali rozpoznanych w 2019 roku. Grupa szacuje, że wartość lokali sprzedanych w 2020 roku wyniesie 78 mln zł, natomiast wartość lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 2020 roku wyniesie ponad 282 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 238. W 2021 r. chce osiągnąć w segmencie deweloperskim sprzedaż ok. 350 lokali o wartości rzędu 150 mln zł oraz przychody na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji, o której spółka informowała 1 października 2020 r., podkreślono w materiale. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. (ISBnews)