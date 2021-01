Warszawa, 19.01.2021 (ISBnews) - Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 130 pokoi condohotelowych o powierzchniach 22-32 m2 w ramach kompleksu Sol Marina w Gdańsku, podała spółka. "Od lat zajmujemy się budową hoteli. Wiemy, jak powinny być zaprojektowane i wyposażone. Świadome i dokładne zaplanowanie inwestycji sprawia, że wszystkie zrealizowane przez nas obiekty cechują się najwyższą jakością wykonania oraz dużą wartością inwestycyjną. Co więcej, dzięki doświadczeniu spółek operatorskich wiemy, jak prowadzić hotele, które przynoszą stałe zyski dla inwestorów, nawet w obecnych czasach. Nasz unikalny model biznesowy został zastosowany m.in. w takich inwestycjach jak: Hotel Number One oraz Hotel Grano, gdzie cały czas doskonale się sprawdza" - powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie. Wszystkie pokoje sprzedawane w ramach condohotelu Sol Marina oferowane są w oparciu o sprawdzony model biznesowy. Uwzględnia on wiele korzyści dla inwestorów, m.in. zakup lokalu z odrębną własnością, umowę dzierżawy na okres 15 lat, podział przychodów w stosunku 50/50 z usług noclegowych z minimalnym czynszem w wysokości 5%. Dodatkowo nabywcy pokoi hotelowych mogą liczyć zgodnie z umową na utrzymywanie obiektu podczas okresu dzierżawy oraz mają możliwość skorzystania z 14-dniowego pobytu właścicielskiego. Ceny pokoi hotelowych zaczynają się od 16,6 tys. zł netto za m2 powierzchni, podkreślono. Lokale powstaną w dominującym na terenie całej inwestycji 11-kondygnacyjnym budynku, w którym poza pokojami hotelowymi przygotowana będzie strefa rekreacyjna z basenem. Oddanie obiektu hotelowego do użytkowania planowane jest na I kwartał 2023 roku. "Złożona z 3 etapów inwestycja Sol Marina przewiduje powstanie łącznie ponad 400 apartamentów oraz pokoi hotelowych. Aktualnie, w ramach budowanego od 2019 roku etapu I, powstają 92 luksusowe lokale o powierzchniach od 30 do 85 m2, których oddanie do użytku planowane jest już na II kwartał br." - podsumowano. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. (ISBnews)