"Złożyliśmy do GPW dokument informacyjny, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji naszej spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Cierpliwie czekamy na decyzję w sprawie akceptacji dokumentu przez giełdę. Liczymy na dołączenie do grona spółek publicznych w I półroczu tego roku" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

W lipcu 2020 r., spółka zakończyła procedurę przekształcenia w spółkę akcyjną. Kolejnym etapem było przeprowadzenie we wrześniu ub. roku kampanii crowdinvestingowej, w ramach której Drago entertainment pozyskało od inwestorów 2 mln zł. Środki z emisji spółka przeznacza m.in. na produkcję nowych tytułów, w tym "Winter Survival Simulator". Część środków z kampanii crowdinvestingowej przeznaczona została na sfinalizowanie bieżących produkcji studia, zgodnie z przyjętą w 2019 r. strategią spółki. Mowa o "Food Truck Simulator" oraz "Gas Station Simulator". Oba tytuły trafią do sprzedaży w I poł. 2021 r.

"Przed premierą pełnej wersji 'Gas Station Simulator', zaprezentujemy użytkownikom prolog gry, w którym gracze będą mogli przejść przez pierwsze tryby rozgrywki. Aktualnie dopracowujemy ostatnie elementy. Wkrótce ogłosimy dokładną datę prologu" - dodała Tynor.

Wishlista symulatora renowacji i rozbudowy zniszczonej stacji benzynowej wynosi ok. 40 tys. zapisów. Premiera prologu gry zaplanowana jest na I kw. 2021. Pełna wersja tytułu pojawi się w I półroczu br. Także w pierwszym półroczu br. na rynku pojawi się też wersja konsolowa "Treasure Hunter Simulator", z portfolio produkcyjnego Drago entertainment. Za porting i wydanie gry w wersji na japońską konsolę Nintendo Switch odpowiada spółka powiązana z Forever Entertaiment - UF Games. Symulator poszukiwacza skarbów od grudnia 2018 r. jest dostępny w wersji na komputery stacjonarne.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.

(ISBnews)