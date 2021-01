Warszawa, 29.01.2021 (ISBnews) - Game Island rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 1,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie zapowiedzianych gier oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022.

Zgodnie ze strategią rozwoju, Game Island zajmuje się produkcją gier z gatunku survival. Spółka zapowiedziała dwa tytuły: "Deadly Desert" oraz "The Day After". Pierwszy z nich to historia młodego chłopca i jego niepełnosprawnego ojca, którzy wskutek niefortunnego wypadku zostali wystawieni na próbę przetrwania w wyjątkowo ekstremalnych warunkach pustynnych. Druga produkcja to wizja świata po katastrofie naturalnej, gdzie gracz będzie musiał przetrwać w mrocznej rzeczywistości, podczas szalejących huraganów, gwałtownych powodzi oraz innych anomalii pogodowych. podano w komunikacie.

"Tematyka gier survivalowych od kilku lat elektryzuje graczy i zyskuje na popularności. Gatunek ten stanowi wysoki potencjał biznesowy, o czym świadczyć mogą między innymi wyniki sprzedaży takich tytułów jak: 'The Forest', 'Rust' czy 'DayZ', notujące sprzedaże w kilku, kilkunastu milionach sztuk. W Game Island wierzymy, iż nasze gry będą konkurencyjnymi i wybijającymi się projektami z tego gatunku" - powiedział prezes Michał Ojrzyński, cytowany w komunikacie.

Game Island planuje w ramach oferty publicznej pozyskać około 1,5 mln zł. Zostaną one przeznaczone na ukończenie rozpoczętych produkcji oraz stworzenie kolejnych pre-produkcji. Ponadto środki pozwolą na promocję tytułów Game Island, pokrycie kosztów bieżących oraz wprowadzenia akcji spółki do obrotu na NewConnect, podsumowano w materiale.

Game Island powstała w lipcu 2020 roku, jako podmiot zależny od notowanej na giełdzie spółki The Dust. Spółka specjalizuje się w produkcji gier na platformy Steam oraz konsole (Xbox, Playstation, Nintendo Switch).

(ISBnews)