Warszawa, 01.02.2021 (ISBnews) - Murapol wprowadził do oferty 234 mieszkania w ramach I etapu inwestycji Murapol Zielony Żurawiniec w Poznaniu, podała spółka.

W ramach I etapu projektu, zlokalizowanego w dzielnicy Naramowice, powstaną trzy budynki z 234 mieszkaniami wyposażonymi w pakiet antysmogowy i technologię HMS oraz z przynależnymi balkonami lub tarasami z ogródkami. Docelowo w ramach wieloetapowego przedsięwzięcia zaprojektowanego przy ul. Sielawy powstanie ponad 550 mieszkań, podano w komunikacie.

Pierwszy etap obejmie trzy budynki: pierwszy z nich będzie miał sześć kondygnacji naziemnych i powstanie w nim blisko 100 mieszkań, dwa pozostałe to budynki 5-kondygnacyjne, z 70 mieszkaniami w każdym. Do wyboru klientów deweloper stawia kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, których metraże będą mieścić się w przedziale 27-88 m2, podkreślono.

"Poznań to bardzo ważny punkt na naszej mapie inwestycji z dużym potencjałem do prowadzenia działalności deweloperskiej, który staramy się wykorzystywać już od 10 lat. Według ostatnich analiz PwC, to najszybciej rozwijająca się polska metropolia zaraz po Warszawie. Jestem przekonany, że atuty miasta w połączeniu z dogodną lokalizacją i obecność nowoczesnych technologii w standardzie inwestycji, sprawią, że Murapol Zielony Żurawiniec będzie się cieszył wśród kupujących nie mniejszą popularnością niż poprzednie nasze realizacje w tym mieście" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z obecnym harmonogramem, rozpoczęcie prac budowlanych w ramach I etapu planowane jest w drugim kwartale br., zaś oddanie gotowych mieszkań nabywcom - w czwartym kwartale 2022 roku.

W ciągu 10 lat Grupa Murapol zrealizowała w Poznaniu trzy projekty nieruchomościowe, w tym wieloetapową inwestycję Nowe Winogrady przy ul. Hawelańskiej, Murapol Poznańskie Ogrody przy ul. Kajki i Murapol Nowy Poznań przy ul. Karpiej, w których łącznie powstało 1,2 tys. mieszkań. Na koniec grudnia 2020 roku portfel projektów w budowie obejmował dalsze 600 lokali.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

(ISBnews)