Tworzenie portfela innowacyjnych projektów odbywa się w Anwilu poprzez pilotażowy udział w dwóch programach jednocześnie. Są to program akceleracyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz program akceleracyjny afiliowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum Central & Eastern Europe, poinformowano.

"Anwil jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce. W naszej codziennej pracy szukamy nowych, nieszablonowych rozwiązań. Traktujemy je jako wyzwania i szanse, a kluczem do osiągnięcia sukcesu są dla nas między innymi inwestycje i rozwój. Postanowiliśmy podjąć działania, których celem będzie pozyskanie innowacyjnych projektów, które w przyszłości będą wspierały i wyróżniały działalność naszej spółki. Obszary i zagadnienia, które budzą nasze zainteresowanie to przede wszystkim Energia, Przemysł 4.0, marketing technologiczny oraz zrównoważony rozwój i zarządzanie odpadami. Połączenie doświadczenia i zaplecza produkcyjnego Anwilu wraz z młodymi, kreatywnymi podmiotami to gwarancja wypracowania optymalnych, a przede wszystkim ciekawych i nietuzinkowych rozwiązań" powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie.

Ideą obu projektów akceleracyjnych jest poszukiwanie wśród rozwiązań oferowanych przez młode spółki technologiczne innowacyjnych pomysłów odpowiadających na wyzwania zidentyfikowane przez doświadczone rynkowo i biznesowo przedsiębiorstwa, takie jak Anwil. Celem współpracy zaangażowanych podmiotów jest doprecyzowanie i rozwijanie dedykowanego modelu biznesowego przy wsparciu doświadczonych mentorów i doradców. Taki model współpracy wspiera budowanie relacji między dużymi firmami i startupami, dając jednocześnie elastyczność i stosunkowo krótkie terminy w zakresie opracowania dedykowanych rozwiązań ze strony młodych spółek oraz wsparcie w dalszym rozwoju startupów. Walorem realizacji programów otwartych innowacji jest też znaczący potencjał organizacyjny i finansowy dużych firm do optymalnego wdrażania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań, wyjaśniono.

Zakończenie pierwszego pilotażu, w ramach realizowanych w Anwilu programów, planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r., podsumowano.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)