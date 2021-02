"Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,18 mld zł; w tym :

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,04 mld zł

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,14 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł -0,1 mld zł.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,25 mld zł" - czytamy w komunikacie

Jednocześnie spółka poinformowała, że na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i rezerwy w segmencie wydobywczym w wysokości 0,08 mld zł (obniżające wynik raportowany) oraz efekt LIFO w wysokości 0,14 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

"Ponadto spółka informuje, że biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rok 2020 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. European Union Emissions Trading System/Scheme) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2, spółka zwiększyła rezerwę na pokrycie tego niedoboru, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego 4 kwartału 2020 roku o kwotę 0,07 mld zł. Dodatkowo w czwartym kwartale 2020 roku spółka utworzyła rezerwę na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 0,11 mld zł" - czytamy dalej.

Obydwa opisane wyżej zdarzenia miały analogiczny wpływ na oczyszczony wynik EBITDA wg LIFO oraz oczyszczony wynik EBIT wg LIFO: obniżenie o kwotę 0,07 mld zł (emisja CO2) oraz obniżenie o kwotę 0,11 mld zł (NCR), wyjaśniono.

Grupa Lotos planuje publikację raportu za 2020 r. na 12 marca 2021 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

