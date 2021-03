"Mam nadzieję na kolejne dostawy ropy z USA w 2021 roku. Sprzyja temu kilka czynników, przede wszystkim rosnąca do ponad 60 USD za baryłkę cena ropy, co sprawia, że wydobycie ropy w USA jest grupo powyżej progu rentowności, który wynosi tam ok. 40-45 USD/b. Dla porównania w 2020 roku notowania ropy nie wspomagały amerykańskiego eksportu ropy. Dodatkowo spread pomiędzy ropą Brent i WTI również rośnie, do ok. 3-3,5 dolarów" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że amerykańska spółka Unimotu 3 Seas Energy to projekt niskokosztowy.

"Czekamy na okazje na amerykańskim rynku ropy, jestem przekonany, że takie okazje będą się pojawiać w 2021 roku" - dodał.

Pierwszą dostawę 600 000 baryłek amerykańskiej ropy na Białoruś spółka zrealizowała w lipcu 2020 roku.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)