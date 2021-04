"Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników sprzedaży w I kwartale. Nawyki zakupowe znacznie się zmieniły: na znaczeniu zyskały nasze sklepy internetowe - z powodzeniem przejęły dużą część obrotów, których przez wzgląd na epidemię i obostrzenia w handlu nie dało się wygenerować w sklepach stacjonarnych. Cieszymy się, że coraz więcej klientów realizuje zakupy za pośrednictwem naszych kanałów e-commerce, dlatego obecnie skupiamy się na ich umacnianiu i poszerzaniu dostępności produktów w Internecie" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Od początku stycznia do końca marca przychody wygenerowane przez polski sklepy stacjonarne wyniosły 23,4 mln zł i były porównywalne do ubiegłorocznych, podano w komunikacie. Stacjonarna sieć sklepów Buslik wygenerowała w tym okresie 31,49 mln zł przychodów. Jest to wynik niższy od ubiegłorocznego o 15%. Sklep e-commerce wypracował 3,12 mln zł - to o 28% więcej niż w roku ubiegłym, podano także.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)