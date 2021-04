Zysk operacyjny wyniósł 142,33 mln zł wobec 84,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 198,12 mln zł wobec 141,31 mln zł rok wcześniej.

"Byliśmy przygotowani do wielomiesięcznego postoju lub ograniczenia produkcji. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, niż oczekiwania. Po okresie lockdown, w całej Europie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na artykuły wyposażenia wnętrz, w tym oczywiście na meble. W szybkim tempie musieliśmy zwiększyć poprzednio ograniczone zdolności produkcyjne i właściwie od czerwca aż do końca roku 2020 pracowaliśmy maksymalnie wykorzystując nasze możliwości. Nie przerwaliśmy jednak naszych prac nad konsolidacją finansów i wzrostem efektywności. [...] Rok 2020 pokazał nam również jak bardzo trafiona był inwestycja w produkcję płyty wiórowej. Od ponownego uruchomienia rynków w czerwcu ubiegłego roku wzrastał popyt na płytę i rosły jej ceny. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bez tej inwestycji, bez pełnego dostępu do podstawowego surowca do produkcji mebli nie udałoby się osiągnąć prezentowanych wyników. Wynik EBITDA Grupy Forte wyniósł 198 mln zł vs. 141 mln zł w 2019 i 117 mln zł w roku 2018, co w połączeniu ze 'szczupłym' zarządzaniem kapitałem pracującym pozwoliło nam zmniejszyć wskaźnik zadłużenia grupy (zadłużenie finansowe / EBITDA) z 3,0 na koniec roku 2019 do 1,7 na koniec roku 2020" - napisał prezes Maciej Formanowicz w liście dołączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 160,01 mln zł w 2020 r. wobec 1 176,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 33,32 mln zł wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

