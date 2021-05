Warszawa, 04.05.2021 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - uruchomiła postępowanie zakupowe związane z budową czterech jednomegawatowych farm fotowoltaicznych: PV Opoczno, PV Kusin 1, PV Bedlno Radzyńskie 2 oraz PV Pierzyska-Baranowo 2, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

"To początek naszych tegorocznych inwestycji fotowoltaicznych. W ciągu następnych miesięcy planujemy uruchomić kolejne postępowania zakupowe. Dotyczyć one będą zarówno projektów małych, jednomegawatowych, jak i większych o mocy nawet kilkudziesięciu megawatów" - powiedział prezes PGE EO Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z warunkami ogłoszonych postępowań, wykonawca będzie zobowiązany przygotować inwestycje w formule "pod klucz". Oznacza to zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania nowych instalacji.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem, farmy fotowoltaiczne powstaną do połowy 2022 roku na wydzierżawionych przez spółkę terenach prywatnych znajdujących się w województwie łódzkim, zachodniopomorskim, lubelskim i wielkopolskim. Wcześniej, bo już na przełomie maja i czerwca 2021 roku, PGE Energia Odnawialna planuje wystawić je w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW, podano także.

Według wstępnych szacunków cztery jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne, wyposażone w panele o mocy co najmniej 400 W, osiągną roczną produkcję na poziomie ok. 4 tys. MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2 tys. gospodarstw domowych, wyjaśnia PGE.

Zgodnie z Programem PV grupy kapitałowej PGE w ciągu dekady zostaną zbudowane instalacje o mocy 3 GW. Będą to inwestycje realizowane na gruntach własnych grupy, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów oraz instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa, przypomina PGE.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2 326,25 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)