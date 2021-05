Strata operacyjna wyniosła 28,13 mln zł wobec 13,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,41 mln zł w 2020 r. wobec 282,2 mln zł rok wcześniej.

"Dla grupy kapitałowej miniony rok był czasem walki o przetrwanie poprzez minimalizowanie kosztów, które na poziomie sprzedaży i zarządu spadły o 18%, niestety przy spadku obrotów większym, bo o 25,8%. Pobudzanie sprzedaży poprzez duże rabaty, aby zminimalizować stany zapasów z bieżących kolekcji, odbiło się negatywnie na marży brutto na sprzedaży, która spadła o 3,1 pkt proc. w relacji do 2019 r. i wyniosła 54%. W tak trudnej zewnętrznie sytuacji Grupa Kapitałowa Monnari Trade zakończyła 2020 rok stratą już na poziomie sprzedaży, dalej działalności operacyjnej i gospodarczej, aż do końcowego wyniku na poziomie straty w wysokości 30,4 mln zł, w porównaniu do zysku w 2019 r. w wysokości 11,8 mln zł" - napisał prezes Mirosław Misztal w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że ważnym elementem dla zrównoważenia przepływów finansowych grupy kapitałowej był pozytywny wynik negocjacji z kilkudziesięcioma właścicielami centrów handlowych. Większość trwających umów najmu jest obecnie rozliczana w oparciu o wskaźnik procentowy w relacji do przychodów danego salonu.

"Rok 2021 nadal jest bardzo trudnym czasem, a grupa kapitałowa musi się odnajdywać w szybko zmieniającym się otoczeniu. Wśród priorytetowych zadań jest dalsza optymalizacja kosztów najmu oraz uważna polityka zakupowa kolejnych kolekcji. Istotnym elementem strategii jest zwiększanie sprzedaży internetowej, budowa sieci franczyzowej oraz szukanie nowych kanałów sprzedażowych. Naszym celem będzie powrót na ścieżkę wzrostu realizowaną w latach ubiegłych, aby potencjał grupy kapitałowej miał swoje odzwierciedlenie w wartości akcji. Jestem przekonany, że grupa kapitałowa Monnari Trade posiada zasoby i doświadczenie, które pozwolą na powrót do rentowności oraz utrzymanie znaczącej pozycji na rynku odzieżowym w Polsce" - podsumował prezes.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)