Rozpoczynający się już w środę, 12 maja, Impact’21 to dwa dni intensywnych debat, intrygujących wywiadów i inspirujących przemówień. To trzy sceny i prawie 300 gości płynnie poruszających się w 15 obszarach tematycznych, odnoszących się m.in. do zmian klimatycznych, cyfryzacji, ochrony zdrowia, odbudowy gospodarki po pandemii, czy też objaśniających zawiłości skomplikowanego świata blockchain.

Jesteście ciekawi, kto wystąpi na scenie tegorocznego Impactu? Nie mamy możliwości zaprezentowania każdego gościa z osobna, możemy jednak uchylić rąbka tajemnicy w przypadku kilku osobistości, których zdecydowanie warto posłuchać.

Susan Wojcicki - prezes Youtube’a, córka polskiego emigranta urodzonego przed wojną w Warszawie, profesora fizyki, Stanisława Wójcickiego. Dlaczego nazywana jest “matką Google’a”, jaką misję zamierza wypełnić przewodząc najbardziej popularnemu serwisowi internetowemu na świecie, jak łączy swoją rolę w biznesie z życiem rodzinnym, jak radzi sobie z presją - to tylko niektóre z pytań na które odpowiedzi usłyszeć możecie właśnie na Impact’21.

Będziemy mieli zaszczyt gościć również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosława Gowina, Ministra Finansów, Tadeusza Kościńskiego, Ministra Klimatu, Michała Kurtykę, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego.

Środowe pasmo dyskusyjne rozpocznie Sir Leszek Borysiewicz, profesor nauk medycznych i wynalazca jednej z kluczowych szczepionek na wirusa powodującego raka szyjki macicy. Przedstawi nam swój punkt widzenia na współczesną medycynę i problematykę leczenia chorób nowotworowych.

Swoje pięć minut na scenie będzie miała także Anna Lewandowska, trenerka fitness, sportsmenka i prężnie działająca businesswoman. Opowie nam o tym jak przenieść mistrzostwo sportowe na codzienność i biznes. O amerykańską perspektywę na polską gospodarkę zapytamy Bix Aliu, Charge d'affaires w ambasadzie USA w Warszawie, a o tym, jak pasja, skupienie i determinacja umożliwiają wdrażanie ambitnych projektów w życie opowie Natalia Brzezinski, szefowa strategii Klarny, fintechu o wycenie wyższej niż Deutsche Bank.

Pierwszy dzień to dyskusje m.in. o post pandemicznej odbudowie gospodarki, wyzwaniach stojących przed polskimi bankami, konieczności cyfryzacji i zapobiegania technologicznemu wykluczeniu, elektromobilności czy zielonej energii.

Praca zdalna, łańcuchy dostaw, optymalizacja kosztów, trendy zakupowe, sektor publiczny - wszystkie te pojęcia, które zapewne nie wyzwalają w Was żadnych emocji, dzięki naszym speakerom staną się gorącymi tematami, które pozostaną w Waszych głowach jeszcze długo po zakończeniu kongresu. Jest jeden warunek - musicie być tam z nami, od początku do końca!

A jeżeli będziecie z nami w środę, to pewne, że zobaczymy się także w czwartek, w drugim dniu kongresu. W tej części czekają na Was m. in. takie tematy:

e-commerce jako nieunikniona zmiana w podejściu do zakupów,

wizja sportu po pandemii,

technologia blockchain i jej wpływ na strategie inwestycyjne,

efektywne finansowanie zielonej energii,

zdrowie publiczne, czyli ile zapłacimy za oszczędności w sektorze zdrowotnym, omówimy także wpływ Covid-19 na zdrowie psychiczne, poruszymy temat telemedycyny i sztucznej inteligencji w leczeniu.

Drugi dzień Impact’u rozpocznie się od rozmowy z prezesem koncernu AstraZeneca, Leifem Johanssonem.

Specjalnie dla Was wystąpi także Jacek Olczak - prezes Philip Morris International, pierwszym Polak w historii, który przejął stery globalnej firmy. Już w czwartek dowiemy się jakie są jego plany w kontekście technologiczno-naukowej rewolucji branży tytoniowej.

Nie tylko gospodarką człowiek żyje. Przysłuchując się wystąpieniom w ramach ścieżki Art, dowiecie się kim są współcześni instytucjonalni mecenasi sztuki oraz na jakiej sztuce zarabia się w Polsce. Na scenie Impact zobaczymy Łukasza Patelczyka, laureata konkursu Kompas Nowej Sztuki 2020, a także Michała Borowika, najmłodszego kolekcjonera sztuki w Polsce, który opowie o projekcie POLISH ART NOW. Na Impact powstanie również wyjątkowa praca, tworzona przez artystkę młodego pokolenia Karolinę Bielawską - ale to niech pozostanie dla Was niespodzianką.

Do tego mamy dla Was solidne kompendium praktycznej wiedzy o Krajowym Planie Odbudowy, założeniach Europejskiego Zielonego Ładu i celach Zrównoważonego Rozwoju.

W dwa dni, na trzech scenach, przez czterdzieści godzin, blisko trzystu mówców spróbuje opowiedzieć zmianę jaka dzieje się na naszych oczach. Nie możecie tego przegapić - bez Was to wydarzenie nie miałoby sensu. Nadajcie mu sens i bądźcie z nami już 12 i 13 maja na Impact’21. Jednym kliknięciem!