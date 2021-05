Zysk operacyjny wyniósł 215,85 mln zł wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807,91 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 314,14 mln zł rok wcześniej.

W I kw. deweloper przekazał 1 336 mieszkań i lokali usługowych wobec 549 rok wcześniej.

"W I kwartale 2021 roku działalność grupy przebiegała bez zakłóceń, a sytuacja rynkowa była sprzyjająca. Trwająca od 2020 roku epidemia COVID-19 spowodowała wzrost zmienności w otoczeniu gospodarczym oraz znaczne zróżnicowanie koniunktury w poszczególnych branżach. Popyt na mieszkania był wysoki we wszystkich segmentach rynku, a jego głównym wsparciem były utrzymujące się niskie stopy procentowe. Zachęcały one do lokowania oszczędności w nieruchomości, które pomimo trudnej sytuacji na rynku najmu, wciąż były bardziej atrakcyjną formą inwestowania w porównaniu do lokat bankowych o ujemnym realnym oprocentowaniu. Jednocześnie niski koszt kredytu w połączeniu z poluzowaniem kryteriów finansowania przez banki, przełożył się na zwiększoną dostępność kredytów hipotecznych" - czytamy w raporcie.

"Rynkowa podaż mieszkań w I kwartale 2021 roku była pod silną presją z powodu niedoboru gruntów, pozwalających na szybkie rozpoczynanie realizacji inwestycji i wypracowywanie satysfakcjonującej marży. Widoczne było także wydłużenie czasu uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Jest to w znacznej mierze konsekwencja ograniczeń w działalności urzędów w związku z epidemią COVID-19. Grupa na tle branży radziła sobie bardzo dobrze, sprawnie uzupełniając ofertę nowych mieszkań i rozpoczynając budowę kolejnych projektów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 132,95 mln zł wobec 39,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2020 r. sprzedał 3 756 lokali - najwięcej spośród deweloperów w Polsce.

(ISBnews)