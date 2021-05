"Rok 2020 był dla Plantwear przede wszystkim rokiem intensywnej pracy nad poszerzaniem bazy produktowej w obrębie naszych marek, w tym nowych kategorii produktowych. Zdecydowanie zwiększyliśmy asortyment dla mężczyzn celem wyrównania proporcji kobiet do mężczyzn wśród naszych klientów. Ponadto uruchomiliśmy Giftbay - nowy serwis oferujący personalizowane prezenty, gdzie od pierwszych dni dynamicznie powiększaliśmy bazę dostępnych produktów celem dotarcia do coraz większej grupy odbiorców" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Z powodu zwiększonych kosztów pozyskania klienta w czasie pandemii oraz niepewnej sytuacji społeczno-ekonomicznej spadła rentowność spółki, co bezpośrednio przełożyło się na niższy zysk netto, o 493 tys. zł w porównaniu z 2019 r. Plantwear wyciągnął wnioski z tej sytuacji i dzięki wzmożonej pracy całego zespołu, licznym inwestycjom oraz wdrożeniom działań optymalizacyjnych w 2020 r. spółka przygotowała odpowiednią bazę pod wzrost wyników oraz marży netto w bieżącym roku, podkreślono.

"Wzrost kosztów w ubiegłym roku był w głównej mierze związany z pracami IT Giftbay, a także przygotowaniami do wdrożenia marki JustPlants, którą z sukcesem uruchomiliśmy w marcu tego roku. Dodatkowo w 2020 r. zdarzały się okresy wzrostu kosztów pozyskania klienta - to w połączeniu z głębszymi rabatami skutkowało zmniejszeniem zysku netto w stosunku do roku ubiegłego" - dodał Pyrzyk.

Wśród produktów spółki najpopularniejszą grupą w 2020 r. była drewniana biżuteria oraz zegarki, których sprzedaż wygenerowała odpowiednio 4,8 i 3,6 mln zł. Na trzecim miejscu za produktami marki Plantwear uplasowała się uruchomiona w kwietniu ub. roku platforma Giftbay, oferująca spersonalizowane prezenty oraz gadżety. Łącznie, za jej pośrednictwem sprzedano 13,4 tys. sztuk produktów, odnotowując w całym 2020 r. 637 tys. zł przychodów.

Spółka aktualnie rozwija kolejne projekty w celu dywersyfikacji portfolio marek i asortymentu. W ślad za opublikowaną w I kwartale 2021 roku strategią spółka planuje także stworzenie grupy kapitałowej oraz akceleratora do rozwoju nowych projektów e-commerce w oparciu o fizyczne produkty, podsumowano.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)