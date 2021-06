PKN Orlen chce otworzyć do września pierwszych 200 automatów do odbioru paczek pod marką "Orlen Paczka" do końca września i 500 do końca 2021 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"W tym roku Orlen chce mieć 5 tys. punktów odbioru paczek, w tym 200 automatów do odbioru paczek do końca września i 500 do końca 2021 roku" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. Reklama Na początku br. PKN Orlen zapowiedział wprowadzenie nowej usługi "Orlen Paczka", która ma łączyć już dostępne i planowane punkty odbioru paczek w Grupie Orlen. Obecnie paczki można odbierać na 900 stacjach paliw PKN Orlen. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.