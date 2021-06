Reklama

Spółka wyjaśnia, że w transzy dużych inwestorów zostało zaoferowane do 75 200 akcji, o 10 000 akcji więcej niż pierwotnie zakładano, a w transzy małych inwestorów zostało zaoferowane do 20 000 akcji. Zapisy przyjmowane są przez DM BOŚ do 2 lipca.

Wcześniej spółka podała, że cena maksymalna za akcje będzie wynosić 106 zł za sztukę i miała ostatecznie zostać ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych tj. 23 czerwca.

"Debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu dynamicznego rozwoju Urteste i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW. Głęboko wierzymy, że rozwijana przez nas technologia będąca podstawą wczesnej diagnostyki najczęściej występujących nowotworów z próbki moczu jest przełomowa w skali globalnej, a przyjęty przez nas model biznesowy zakładający sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu będzie atrakcyjny dla akcjonariuszy" - powiedział współzałożyciel i prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner z Uniwersytetu Gdańskiego, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta, podano także.

"5,5 mln zł pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe w projektach raka trzustki i prostaty oraz rozwój kolejnych 13 celów terapeutycznych. 2,3 mln zł chcemy przeznaczyć na ochronę patentową naszych testów, 1,3 mln zł na koszty ogólnego zarządu i działania public relations, - natomiast 1 mln zł planujemy przeznaczyć na adaptację i wyposażenie nowego laboratorium" dodał Stefański.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju.

(ISBnews)