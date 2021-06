Reklama

"Decyzja nie należy do nas, ale myślę, że prawdopodobnie stanie się to w marcu, choć wszystko zależy od technicznych aspektów, m.in. wolumenu obrotu - to na tej podstawie GPW podejmuje decyzję. Ale myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że wejdziemy do indeksu WIG20 w marcu. Potencjalne wejście do tego indeksu postrzegam jako pozytywną informację" - powiedział Bond w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że Pepco Group jest przede wszystkim polską firmą i jest "naprawdę dumne" z bycia notowanym na GPW.

"Nie mamy w tej chwili w planach dual listingu, ale mamy duże ambicje - chcemy być bardzo dużym biznesem. Jeśli spełnimy nasze założenia, będziemy bardzo dużą spółką jak na standardy GPW. W tej chwili jesteśmy przekonani, że GPW to odpowiednie miejsce do notowania naszych akcji" - dodał.

Na początku czerwca zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Michał Stalmach szacował, że Pepco Group może wejść w skład WIG20 w marcu przyszłego roku i stać się 15. co do wielkości spółką w tym indeksie.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)