Nie jest to w zasadzie zaskoczeniem, bo ich popularność rosła stale przez ostatnie lata, ale teraz możemy mówić o pewnym przełomie, do którego przyczyniła się być może pandemia, która zniechęciła klientów do zakupów stacjonarnych, kiedy te w ogóle były możliwe, stając się kołem zamachowym dla rozwoju e-commerce. Rozwój ten pociągnął za sobą także wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez firmy kurierskie, przyspieszając zmiany w branży. Co więcej, w 2021 roku wciąż odczuwalne jest zwiększenie obrotów w handlu elektronicznym, ale jednocześnie otwarcie sklepów stacjonarnych stwarza ryzyko odpływu nowo nabytych klientów ze sklepów internetowych. Usługi sprawdzonych przewoźników mają istotną rolę do odegrania w zatrzymaniu tych klientów w e-commerce, gdyż sprawność i szybkość wysyłki jest kluczem do zrównoważenia jednej z głównych przewag konkurencyjnych, jakie sklepy tradycyjne mają nad swoimi internetowymi odpowiednikami.

Paczki w badaniach rynku

Paczki ze sklepów internetowych tradycyjnie dostarczał zwykle kurier i firmy kurierskie obsługują wszystkie sklepy internetowe, ale w ciągu ostatnich dwóch lat klienci e-commerce chętniej korzystali z wysyłki do Paczkomatu niż z paczki kurierskiej, co potwierdzają badania opinii klientów e-commerce. Na przykład raport Gemius dla e-commerce Polska za rok 2020 wykazał wprawdzie jeszcze, że internauci uważali paczkę kurierską za najbardziej motywującą formę wysyłki ze sklepu internetowego, ale w praktyce to przesyłki paczkomatowe były tymi najczęściej wybieranymi, szczególnie przez osoby młode. Wyniki te znalazły już dwukrotnie potwierdzenie w badaniach opinii przeprowadzonych przez Kantar Polska: w kwietniu 2020 i 2021 roku. W tych pierwszych Paczkomaty wybrało osiemdziesiąt procent respondentów, a paczkę kurierską o dziesięć punktów procentowych mniej. Z kolei w wynikach z 2021 roku Paczkomat wybrało już 89% ankietowanych, co wskazuje na umacnianie się popularności tych usług.

Paczki z e-commerce - dlaczego kurier i Paczkomat®?

Warto zwrócić uwagę na to, że paczka pocztowa była trzecią w rankingu popularności opcją w badaniach z 2020 roku, a uzyskała tylko 41% wskazań. Podobne, choć nie aż tak drastyczne, różnice można było zaobserwować w wynikach badań Gemius. Widać zatem znaczny dystans między wynikami jakie osiąga lider, którym są Paczkomaty, oraz paczka kurierska, a tymi, które uzyskują inne metody wysyłki zamówień z e-commerce. Można z tego wywnioskować, że jeśli chodzi o paczkę z e-commerce, to najważniejsze są dla klientów zalety wspólne dla dwóch najpopularniejszych usług: krótki czas i bezproblemowy odbiór przesyłki. Warto zauważyć, że do innych opcji nie przekonuje klientów nawet niższa cena przesyłki, którą często wymieniają jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na ich decyzje. Wchodząc w szczegóły, najlepiej żeby paczka dotarła tego samego, a bardziej realistycznie następnego dnia, co Paczkomaty realizują w 90% przypadków. Nominalnie kurier ma dwa dni na dostawę do domu klienta lub Paczkomatu. Jeżeli chodzi o wygodę odbioru, to obie formy przesyłki realizują ten postulat na swój sposób. Kurier dostarczy paczkę wprost do rąk odbiorcy, ale trzeba na niego czekać, co może być dla niektórych klientów problemem. Z kolei Paczkomat do nas nie przyjdzie, trzeba się do niego wybrać, ale dzięki temu możesz paczkę odebrać wtedy kiedy pasuje tobie, a nie kurierowi. Szczególnie że Paczkomaty są czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do tego jest ich już tak dużo (ponad dwanaście tysięcy), że dla większości osób nie jest to długi spacer (według danych InPost, większość klientów ma do przejścia mniej niż 500 metrów). Procedura odbioru przesyłki sama w sobie nigdy nie należała do skomplikowanych ani długotrwałych. Z wpisywaniem kodu odbioru zajmuje to mniej niż minutę, a przy użyciu skanera kodów QR, a w szczególności zdalnego otwierania skrytek za pomocą aplikacji, czas odbioru paczki skraca się do kilku sekund. Podsumowując, InPost uczynił odbiór przesyłki na tyle prostym, żeby wyjście do Paczkomatu było dla wielu odbiorców mniej kłopotliwe niż czekanie w domu aż kurier przywiezie paczkę. Paczka w maszynie jest przy tym odrobinę tańsza niż kurier, a także bardziej ekologiczna, bo kurier nie wozi każdej przesyłki indywidualnie po mieście, ale dostarcza liczne paczki razem do jednego Paczkomatu.

Paczki dla każdego

To że Paczkomat wyparł kuriera z pozycji najpopularniejszej przesyłki w e-commerce nie jest w zasadzie zaskoczeniem - stopniowy wzrost popularności tej formy przesyłki obserwujemy od paru lat. Bardziej niespodziewany wydawać się może sukces jaki przesyłkę paczkomatową spotkał na polu usług dla klientów indywidualnych. Jeszcze w badaniach Kantara z kwietnia 2020 Poczta Polska pozostawała najpopularniejszą metodą przesyłki dla osób indywidualnych, z 53% wskazań. Jednak już wtedy niewiele mniej, bo aż 51% ankietowanych wybierało przesyłkę paczkomatową. W porównaniu do dużo słabszej pozycji kuriera w tym rankingu, można było uznać za sukces już samo to, że InPost zbliżył się tak bardzo do państwowego giganta. A tu Kantar ogłosił wyniki badań z kwietnia 2021 i okazuje się, że w ciągu roku odsetek ankietowanych, którzy wysyłają przesyłki z Paczkomatu wzrósł do 70% i teraz InPost wyprzedza Pocztę Polską już o 25 punktów procentowych! Jest niemal pewne, że głównym źródłem tego sukcesu jest wprowadzenie opcji nadawania przesyłki za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile. Jedyne co trzeba teraz zrobić żeby wysłać paczkę, to wypełnić formularz w aplikacji, opłacić przesyłkę i wsadzić ją do skrytki Paczkomatu. Nie trzeba nawet drukować etykiety ani pisać niczego na opakowaniu. To prostsze niż ręczne wypisywanie kwitka w urzędzie pocztowym czy drukowanie listu przewozowego, czego wymagają inne firmy kurierskie. Niewątpliwie pomogła też wprowadzona wcześniej usługa Szybkie Nadania (z etykietą, ale bez rejestracji), jak i to, że Paczkomatów jest już więcej niż placówek Poczty Polskiej. No i cały czas ich przybywa, podczas gdy urzędów pocztowych w ostatniej dekadzie ubyło. Istotne jest też, że Paczkomaty są dostępne w małych miejscowościach, w których Poczta Polska zawsze miała silniejszą obecność niż firmy kurierskie. Konkurencyjne są także ceny usług paczkomatowych, które są tańsze niż paczka pocztowa (choć droższe niż list polecony, który jednak może ważyć maksymalnie 2 kg).