Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów, którzy obejmą oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100 000 euro na inwestora dla każdej osobnej oferty.

Harmonogram oferty przewiduje, że 15 lipca rozpocznie się budowanie księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Najpóźniej tego dnia, do godziny 8:00, zostanie podana do publicznej wiadomości cena maksymalna. Ostateczna liczba oraz cena akcji zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca - 3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Spółka planuje zapisanie praw do akcji na rachunkach maklerskich na około 11 sierpnia, natomiast pierwszy dzień notowań praw do akcji na NewConnect prawdopodobnie odbędzie się 18 sierpnia.

Zapisy na akcje można składać za pośrednictwem firm inwestycyjnych uczestniczących w procesie publicznej oferty, czyli Ipopema Securities oraz DM BOŚ.

"Środki z rozpoczynającej się właśnie publicznej emisji akcji przeznaczymy na przejecie właściciela Moliera2.com. Ten rozpoznawalny brand dołączy do ekosystemu kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium" - powiedział członek zarządu Modern Commerce Maciej Tygielski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z umową inwestycyjną, Modern Commerce przejmie 100% udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł.

"Analitycy DM BOŚ, w raporcie analitycznym opublikowanym 8 lipca, wycenili całą grupę Modern Commerce, po przejęciu Moliera2.com, w przedziale 195-300 mln zł w wycenie metodą DCF FCFF oraz 130-296 mln zł w wycenie metodą porównawczą" - czytamy dalej w komunikacie.

Modern Commerce to grupa sklepów e-commerce związana z dobrami premium. Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl - jednego z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium oraz Mamissima.pl - sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci.

IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. jest właścicielem sklepu i marki Moliera2.com. To internetowy sklep z markami luksusowymi oraz siedem ekskluzywnych butików w wyselekcjonowanych lokalizacjach. Asortyment sklepów obejmuje markowe ubrania, ekskluzywną odzież oraz obuwie i torebki.

