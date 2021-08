Wartość transakcji w dniu zawarcia umowy (zamknięcie) wyniosła 152 320 832 euro. Kwota do zapłaty na zamknięciu została obliczona w oparciu o wartość transakcji pomniejszoną m.in. o kwotę wartości okresów bezczynszowych, obniżek czynszu, wartość prac aranżacyjnych, a także o inne koszty. W rezultacie, cena do zapłaty na zamknięciu wyniosła 128 941 337 euro powiększone o VAT. Dodatkowo w okresie po zamknięciu, w ramach kwoty wartości transakcji, sprzedający otrzyma osobne wynagrodzenie związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem usterek w łącznej wysokości 15 034 505 euro powiększone o VAT.

"Browary Warszawskie to jedno z najciekawszych miejsc w stolicy. Tętniąca życiem, dobrze zaprojektowana przestrzeń w biznesowym centrum Warszawy przyciąga ludzi do zamieszkania, najemców do lokowania siedzib oraz inwestorów do inwestowania w świetne biurowce. Dzięki starannemu doborowi usług, restauracji, autorskim barom, kawiarniom i piekarniom, Browary Warszawskie każdego dnia przyciągają nowych gości. Teraz witamy także nowego współgospodarza tego wyjątkowego miejsca - Dekę Immobilien. Cieszymy się, że jeszcze latem wspólnie uruchomimy tu pełną ofertę gastronomiczną" - powiedziała członek zarządu Małgorzata Turek, cytowana w komunikacie.

"Biura przy Warzelni to doskonałe aktywo inwestycyjne, ze względu na najlepszą jakość budynku, renomowanych najemców i stabilne przepływy finansowe" - dodał dyrektor inwestycyjny Echo Investment Michał Obara.

Zakupiony przez Deka Immobilien budynek Biur przy Warzelni otrzymał pozwolenie na użytkowanie we wrześniu 2020 r. i już przyjął swoich najemców. Inwestor stał się także właścicielem XIX-wiecznej Warzelni, w której znajdzie się restauracja Roberta Lewandowskiego.

Biura przy Warzelni to część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich. Aktywo składa się z siedmiokondygnacyjnego budynku biurowego, zabytkowej Warzelni, Ogrodu Centralnego oraz historycznych piwnic leżakowni. Nieruchomość została oddana do użytku we wrześniu 2020 r. i składa się z 29 600 m2 powierzchni najmu oraz dwupoziomowego parkingu podziemnego ze 180 miejscami postojowymi. Część biurowa jest wynajęta renomowanym firmom, takim jak Grupa Żywiec, Allen & Overy, MDDP, Point72 czy Playtika. Parter zajmują restauracje i siłownia. Podziemna część budynku połączona jest z zabytkowymi piwnicami. Tu powstaje koncept Grupy Kumpel - Browar Warszawski.

Browary Warszawskie, flagowy projekt "destination" Echo Investment, przywróciły mieszkańcom stolicy znaczący obszar miasta. To miejsce, w którym zabytkowa architektura łączy się z nowoczesnymi budynkami oraz otwartymi, zielonymi przestrzeniami. Oprócz funkcji mieszkaniowej i gastronomicznej, w skład kompleksu Browarów Warszawskich wchodzą trzy budynki biurowe, z których dwa - Biura przy Bramie i Biura przy Willi - zostały już sprzedane przez Echo Investment, przypomniano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

