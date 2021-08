Reklama

"Produkcja paneli fotowoltaicznych w Sędziszowie zacznie być rentowna przy ok. 5-6 MW. Ten rok produkcji nowej linii przeznaczamy na rozruch, naukę, ale liczę na to, że w 2022 roku moce produkcyjne na poziomie 15 MW będziemy już wykorzystywać w 50-70%, co oznacza, że produkcja będzie rentowna" - powiedział Sikorski podczas telekonferencji.

Szef Unimotu potwierdził jednocześnie, że spółka, w razie wzrostu zapotrzebowania, jest w stanie szybko powiększyć moce produkcyjne linii w Sędziszowie ponad trzykrotnie.

"Jesteśmy gotowi rozbudować produkcję do 50 MW bez ingerencji w infrastrukturę zakładu, budynek itp., po prostu dokupując kolejne urządzenia" - podkreślił.

Unimot poinformował dziś o rozpoczęciu produkcji paneli fotowoltaicznych na terenie zakładu PZL Sędziszów. Wybudowana kosztem 500 tys. euro linia produkcyjna jest w stanie produkować ok. 40 tys. paneli (15 MW) rocznie, docelowo zatrudni kilkunastu pracowników.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

(ISBnews)