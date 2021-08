Grupa Orlen Unipetrol, działająca na terenie Czech, dzięki umowie ze spółką Ermewa powiększyła tabor kolejowy o 81 dzierżawionych cystern typu Safety++ do przewozu LPG. Powstały one we współpracy z polską spółką Chemet.

Informując o zwiększeniu efektywności swego transportu kolejowego o dzierżawione cysterny, Unipetrol podkreślił, iż nowoczesne wagony umożliwiają przewóz większej ilości ładunku oraz posiadają dodatkowe zabezpieczenia, w tym tarcze ochronne i wzmocnione dno zbiorników. Unipetrol zwrócił przy tym uwagę, że współpraca jego grupy kapitałowej ze spółką Ermewa trwa już od 26 lat. To jeden z największych w Europie podmiotów wynajmu wagonów towarowych. Reklama „Grupa Orlen Unipetrol zrealizowała znaczącą inwestycję w efektywność transportu kolejowego, wydzierżawiając 81 cystern kolejowych Safety++ do przewozu LPG” - oznajmił czeski Unipetrol należący do Grupy Orlen. Jak podkreślił Ryszard Pilch, członek zarządu Grupy Orlen Unipetrol ds. logistyki oraz transportu paliw i produktów, umowa z Ermewa przyczynia się do modernizacji floty kolejowej w czeskim transporcie krajowym i międzynarodowym, który obsługuje spółka zależna - Orlen Unipetrol Doprava. „Nowe cysterny, wykonane z drobnoziarnistej stali węglowej, spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwiają przewóz większej ilości ładunku jednym składem pociągu, co zwiększa w ten sposób efektywność transportu” – zaznaczył Pilch, cytowany w informacji czeskiej spółki. Unipetrol wyjaśnił, że cysterna typu Safety++ powstała we współpracy z polskim producentem, spółką Chemet. Cysterny te mają długość niewiele ponad 18 metrów i pojemność 117 m sześc., posiadają strefę pochłaniania energii uderzenia do 400 kJ, a także wzmocnioną dolną część osłony zwiększającą odporność na przebicie. Regionalny dyrektor generalny na Europę Wschodnią w Ermewa, Cyrille Guyon ocenił, iż nowe cysterny Safety++ przeznaczone dla LPG to bardzo udany model, o czym świadczy obserwowany popyt na te wagony towarowe, także w Polsce i we Włoszech. Ermewa z siedzibą w Levallois-Perret we Francji posiada 17 biur w całej Europie, a od 2018 r. ma także swe przedstawicielstwo w Polsce, w Katowicach. Spółka specjalizuje się w wynajmie różnego typu wagonów towarowych, których ma w swym taborze ok. 40 tys., w tym także do przewozu produktów niebezpiecznych, jak paliwa płynne czy gaz. (PAP) mb/ mk/