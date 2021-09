Reklama

W I półroczu 2021 r. Creepy Jan kontynuował prace nad drugim autorskim projektem pod roboczym tytułem "Chimera", wokół którego skupionych jest zdecydowana większość mocy operacyjnych spółki.

"Na datę niniejszego raportu nad 'Chimerą' pracuje 25 osób spośród 30 członków zespołu. W I półroczu 2021 r. zakończone zostały prace preprodukcyjne i rozpoczęto etap właściwej produkcji. Prace nad 'Chimerą' powinny potrwać od 2 do 3 lat. Zarząd szacuje, że nowy produkt może mieć co najmniej 4-letni cykl życia, m.in. dzięki rozbudowie o dodatkowe bezpłatne aktualizacje oraz rozszerzenia. Budżet tego projektu jest wstępnie szacowany na ponad 10 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

"Na datę publikacji niniejszego raportu spółka dysponuje środkami pieniężnymi, które są wystarczające na dokończenie nowej gry. Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję 'Chimery' na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1,889 tys. zł, z czego 844 tys. zł zostało poniesionych w I półroczu 2021 r." - czytamy dalej.

"Chimera" będzie grą łączącą w sobie cechy zaawansowanego symulatora rozwoju bazy z elementami survivalu. Podobnie jak "Green Hell", narracja gry będzie prowadzona z perspektywy pierwszej osoby, jednak tym razem będzie się odbywała w scenerii science-fiction. Jednocześnie w kontraście do "Green Hell" będzie to gra typu "casual" skierowana do bardziej powszechnego gracza, podano także.

"Spółka wśród różnych opcji dystrybucji rozważa między innymi wydanie 'Chimery' równolegle na PC oraz na konsole nowej generacji" - podsumowano.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na który była notowana od sierpnia 2018 r.

