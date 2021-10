Reklama

"Patrząc nasz backlog na poziomie IV kwartału czy narastająco na cały rok, to daje nam możliwości powiedzenia, że kontynuujemy dalej wzrosty i czujemy się dosyć komfortowo. Z tych liczb nie wynika nic, co by napawało jakimś większym pesymizmem w okresie tego roku" - powiedział prezes Piotr Jeleński podczas wideokonferencji.

Na poziomie przychodów łączny backlog na IV kwartał br. jest wyższy o 4% r/r i wynosi 60,3 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 10% r/r i wynosi 42,6 mln euro, podano w prezentacji.

Portfel zamówień Payten na 2021 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 12% r/r i wynosi 110,5 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 10% r/r i wynosi 87,1 mln euro. Na poziomie przychodów backlog Payten na IV kw. br. jest wyższy o 22% r/r i wynosi 28,9 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 8% r/r i wynosi 22 mln euro.

"Jeżeli chodzi o przyszły rok, to niewiele się zmienia. Chcemy się umacniać we wszystkich liniach, na których działamy i w krajach, w których jesteśmy. Jeżeli chodzi o geografię, to m.in. w Ameryce Łacińskiej próbujemy mocniej zaistnieć i rozwijać tam biznes. To są nowe obszary, które już były, ale chcemy zdynamizować ich wzrost, co np. bardzo ładnie widać w Hiszpanii. Jeszcze trochę niezadowoleni jesteśmy z Portugalii, ale będziemy pracować nad tym rynkiem. Mamy małe biuro w Egipcie, gdzie wygraliśmy pierwszy kontrakt i pracujemy dalej nad nowymi tematami sprzedażowymi. Chcielibyśmy, żeby rynek egipski [...] w przyszłości kontrybuował pozytywnie do naszych wyników i był rynkiem strategicznym. Cały czas działamy też dużo we Włoszech, gdzie są zaawansowane procesy sprzedażowe" - wymienił Jeleński.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)