Reklama

Prospekt dotyczy wprowadzenia do obrotu 100 000 istniejących akcji zwykłych serii A, 35 000 000 istniejących akcji zwykłych serii B, 24 000 000 istniejących akcji zwykłych serii C, nie więcej niż 15 900 000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E oraz nie więcej niż 15 900 000 praw do akcji serii E, czytamy w komunikacie.

"3LP S.A. planuje przeprowadzenie oferty i debiut na GPW w I kwartale 2022 roku. Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój spółki, m.in. na automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną. Planowane IPO obejmować będzie tylko nową emisję akcji" - czytamy dalej.

3LP specjalizuje się w świadczeniu zautomatyzowanych usług logistycznych podmiotom z branży e-commerce i zapewnia ekspresowe dostawy nie tylko na terenie Polski, lecz także całej Europy. Najważniejszymi klientami 3LP są TIM, IKEA oraz Oponeo.pl. Spółka zarządza centrami logistycznymi o łącznej powierzchni 81,5 tys. m2, zlokalizowanymi w Siechnicach, Wojkowicach oraz Krajkowie (na południowy wschód od Wrocławia). Spółka została zawiązana w marcu 2016 roku. Od początku jedynym akcjonariuszem jest TIM.

"3LP dostarcza kompleksowe rozwiązania logistyczne end-to-end średnim i dużym przedsiębiorstwom wspierając ich rozwój i ekspansję w kanale e-commerce. Spółka przejmuje całościową obsługę zamówień od klienta: od magazynowania, przez pakowanie i wysyłkę, aż po obsługę zwrotów i reklamacji, działając w oparciu o zarządzane powierzchnie magazynowe, systemy zarządzania i systemy informatyczne oraz zasoby ludzkie" - powiedział prezes Maciej Posadzy, cytowany w komunikacie.

"Działamy w modelu 'asset light' - nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skupić się na ich wyposażeniu w najbardziej nowoczesną automatykę zwiększającą wydajność procesów logistycznych, umożliwiających dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. W trakcie pandemii udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie skokowo zwiększać skalę prowadzonej działalności przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności operacyjnej, co przekłada się na szybki wzrost liczby realizowanych przesyłek. Warto dodać, że automatyka w naszych centrach logistycznych jest uniwersalna i może być stosowana do obsługi podmiotów działających w różnych branżach" - dodał.

W 2020 roku 3LP przygotowała i wysłała 4,51 mln przesyłek, co stanowiło wzrost o ponad 44% w porównaniu do roku 2019, kiedy zrealizowanych zostało 3,12 mln przesyłek. W I półroczu 2021 liczba zrealizowanych przesyłek wyniosła już 2,66 mln, podano także.

Przychody 3LP w 2020 roku wyniosły 114,7 mln zł (+32,5% w porównaniu do roku 2019), natomiast w I półroczu 2021 osiągnęły poziom 70,4 mln zł (+34,5% r/r).

O rozpoczęciu prac przygotowawczych do IPO 3LP spółka informowała 17 czerwca 2021 r.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 064,87 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)