Zysk operacyjny wyniósł 16,18 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,95 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 52,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 21,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 194,09 mln zł w porównaniu z 184,42 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco za dziewięć miesięcy bieżącego roku grupa wydała łącznie 408 lokali w porównaniu z 417 lokalami w roku ubiegłym (nieznaczny spadek o 2 %). W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. Inpro SA oddała do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Start etap I (161 lokali). Natomiast Domesta Sp. z o.o. zakończyła prace przy budynku A i C na osiedlu Traffic (łącznie 95 lokali), przy budynku nr 3 na Osiedlu Nowa Niepołomicka II (24 lokale) oraz przy budynku nr 10 na osiedlu Havlove (46 lokali). Za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku Grupa Inpro zanotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 194,1 mln zł, czyli o 5 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 60,4 mln zł (33 % wzrostu). Rentowność netto wzrosła do poziomu 15 % - całkowity dochód ogółem za dziewięć miesięcy 2021 r. wyniósł 28,2 mln zł (wzrost o 55 %)" - czytamy w raporcie.

Łącznie w całym 2021 roku grupa odda do użytkowania około 700 lokali. Dla porównania w 2020 roku grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 954 lokale, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 12,17 mln zł wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

