Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,13 mln zł wobec 5,8 mln zł rok wcześniej. Bez wpływu programu motywacyjnego zysk EBIT wyniósł 16,6 mln zł wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 11,27 mln zł w III kw. wobec 9,43 mln zł rok wcześniej. Bez wpływu programu motywacyjnego było to odpowiednio 22,75 mln zł vs 9,43 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,51 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 36,23 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (ze sprzedaży i dotacji łącznie) wyniosły 81,83 mln zł wobec 37,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 8,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,5 mln zł zysku rok wcześniej (28,84 mln zł bez wpływu programu motywacyjnego w porównaniu z 14,5 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 223,48 mln zł w porównaniu z 105,13 mln zł rok wcześniej.

"Selvita S.A. osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 223,5 mln zł, co oznacza wzrost o 113% r/r. EBITDA i zysk netto grupy (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 57,9 mln zł oraz 28,8 mln zł, wobec 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 104 mln zł i były wyższe o 23% w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., kiedy to wyniosły 84,9 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody te wzrosły aż o 32% r/r do 38,9 mln zł. Ten dynamiczny wzrost jest efektem rozwoju obszaru odkrywania leków oraz stabilizacji na rynku badań regulacyjnych, podkreśliła spółka.

W trzech kwartałach 2021 r. Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 91,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 27,9 mln zł (marża 30,5%). W samym trzecim kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła 32 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 34% r/r), a EBITDA wyniosła 10 mln zł (marża 31,4%).

Segment bioinformatyczny (spółka zależna Ardigen) zamknął trzy kwartały 2021 r. kwotą 21,7 mln zł przychodów od klientów, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 12,6 mln zł, co daje wzrost o 72%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 5,7 mln zł (marża 23,8%) i była wyższa o 53% niż w roku ubiegłym. Tylko w trzecim kwartale 2021 r. przychody od klientów wyniosły 8,6 mln zł (wzrost o 57% r/r), a EBITDA 2,9 mln zł (marża 31,4%), czytamy dalej.

"Raportowany okres to kontynuacja wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco wzrosła sprzedaż w krajach UE i w Szwajcarii, gdzie chorwacka Spółka realizuje większość przychodów. Natomiast rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał za istotny wzrost sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii" - dodano.

Po trzech kwartałach 2021 r. przychody z USA wzrosły o 89% r/r i wyniosły 61,5 mln zł. Grupa odnotowała również wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii - wzrost o 128% r/r.

"Pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. to dla nas intensywny okres. Od początku roku pracujemy nad integracją oferty usługowej Selvity i Fidelty. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i możliwości, jakie pozyskaliśmy w wyniku przejęcia chorwackiej spółki, aby rozwijać portfolio usług Grupy Selvita. Jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągamy we wszystkich segmentach działalności. Przychody z usług realizowanych w Polsce w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 32% r/r, Fidelta zachowuje wysoką rentowność, a Ardigen najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie" - skomentował prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w materiale.

"Aby w kolejnych latach zapewnić spółce kontynuację dynamicznego rozwoju cały czas wzmacniamy nasz zespół i inwestujemy w infrastrukturę. W lipcu br. rozpoczęła się budowa Centrum Badawczego Selvity w Krakowie, na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu, planujemy również zwiększyć powierzchnię w obecnych lokalizacjach w Krakowie i Poznaniu. Wciąż wzmacniamy nasze zespoły naukowe i sprzedażowe, ponieważ jesteśmy przekonani, że najlepsi naukowcy i specjaliści są decydującym czynnikiem wpływającym na rozwój grupy" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym raportowany zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 6,01 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)