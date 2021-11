Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 51,8 mln zł wobec 40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 45,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 47,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 46,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 140,1 mln zł w porównaniu z 140,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik z najmu wzrósł do 79,4 mln zł, a wynik z działalności deweloperskiej do 34,2 mln zł w I-III kw. wobec odpowiednio 76,7 mln zł i 18,4 mln zł rok wcześniej.

"Prowadzimy zdywersyfikowaną działalność, która pozwala nam na wzmacnianie naszej pozycji w różnych segmentach i korzystania z nadarzających się okazji rynkowych. Ważny wpływ na nasz wynik ma działalność deweloperska. W przyszłym roku spodziewamy się zakończenia kolejnych inwestycji mieszkaniowych" - powiedział prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że uważnie obserwuje zmiany na rynku nieruchomości, w tym w obszarze najmu, elastycznie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw w trakcie pandemii. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 150 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,4 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce, zaznaczono.

PHN podał, że prace na budowach kluczowych projektach biurowych SkySawa i Intraco Prime w Warszawie prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Planowany termin ukończenia wieży SKySawa to III kw. 2022 r. Niższa 9-piętrowa część kompleksu zostanie oddana do użytkowania w bieżącym roku. W przypadku Intraco Prime, którego oddanie do użytku planowane jest na początek przyszłego roku, podpisano już pierwszą umowę najmu, a z kolejnymi klientami toczą się zaawansowane rozmowy.

Grupa PHN umacnia także pozycję w segmencie budownictwa mieszkaniowego.

"Oprócz inwestycji mieszkaniowej Insta 21 PHN kontynuuje budowę Osiedla Olimpijczyk w Łodzi oraz osiedla Młoda Białołęka w Warszawie. Spółka rozpoczęła także postępowania na wybór generalnych wykonawców dla kolejnych inwestycji mieszkaniowych - osiedla Kolejowa 19 w Warszawie, Zielony Miłostów we Wrocławiu oraz drugiego etapu osiedla Młoda Białołęka. W najbliższych planach spółki jest także rozpoczęcie prac przy budowie nowego osiedla w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 40,9 mln zł wobec 32,7 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

