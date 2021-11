Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 29,94 mln zł wobec 27,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 14% r/r do 33,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,93 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 147,68 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 97,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 608,51 mln zł w porównaniu z 384,45 mln zł rok wcześniej.

"Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w omawianym okresie [I-III kw. br.] 97,2 mln zł, a skorygowany [o zwrot kwoty głównej podatku CIT za 2012 wraz z odsetkami] zysk netto 62,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W I-III kw. 2021 r. Grupa Ferro kontynuowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa podwojeniu r/r, do 279 mln zł. Na bardzo wysoki wzrost sprzedaży na rynku polskim oraz w konsekwencji wzrost udziału rynku krajowego w przychodach grupy ogółem wpływ miał nie tylko organiczny wzrost na krajowym rynku w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku przejęcia spółek Termet i Tester" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w I-III kw. 2021 za 54% przychodów grupy. Najwyższą dynamikę przychodów w okresie dziewięciu miesięcy br. odnotował rynek węgierski (+56%) i rumuński (+34%). Istotnie wzrosła także sprzedaż na dojrzałych rynkach czeskim i słowackim (łącznie +17%), a najmłodsze rynki Grupy, m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym "pozostałe", zwiększyły przychody do 58 mln zł, tj. o 69% r/r, podano także.

"Rosnąca sprzedaż grupy to także efekt naszych działań nakierowanych na zwiększanie atrakcyjności i kompleksowości oferty Ferro. Rozbudowujemy portfolio zarówno w obszarze armatury sanitarnej – m.in. poprzez wprowadzenie plasowanej w wyższym segmencie rynkowym marki FDESIGN – jak i nowego segmentu ekologicznych źródeł ciepła, gdzie prym wiodą produkty Termetu. Duży nacisk kładziemy obecnie na rozwiązania ułatwiające oszczędzanie mediów - podejście odpowiedzialne i proekologiczne jest ważne zarówno dla grupy, jak i naszych klientów. Jednocześnie, zgodnie z tym, co komunikujemy w Strategii F1, zależy nam na tym, żeby klient – również profesjonalista: architekt czy instalator – mógł znaleźć w naszej ofercie kompletne rozwiązania dla swoich potrzeb. Z naszego punktu widzenia rynek profesjonalny to bardzo interesujący kanał dystrybucji, w szczególności produktów o wyższej wartości dodanej" - skomentował wiceprezes, dyrektor sprzedaży Zbigniew Gonsior, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 46,32 mln zł wobec 65,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)