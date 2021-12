Avia Solar wykorzysta sprzęt Huawei w całym portfolio realizowanych projektów - zarówno w instalacjach fotowoltaicznych przeznaczonych dla firm i obiektów użyteczności publicznej, jak i w wielkoskalowych farmach fotowoltaicznych. Avia Solar w budowanych przez siebie projektach będzie mogła wykorzystać falowniki łańcuchowe, jak również inne zaawansowane technologicznie produkty marki Huawei, m.in. stacje transformatorowe, moduły komunikacyjne SmartLogger i magazyny energii elektrycznej, a także w przyszłości rozwiązania łączące technologie PV i szybkie ładowarki do samochodów elektrycznych, wykorzystujące moduły ładujące Huawei, wymieniono w komunikacie.

"Jako Avia Solar chcemy oferować klientom produkty najlepszych marek, dlatego cieszymy się, że do naszego portfolio dołączą falowniki i pozostałe produkty znanej na całym świecie marki Huawei. To gwarancja wysokiej jakości, która wpisuje się w cały nasz łańcuch kompleksowej obsługi klienta - od momentu nawiązania kontaktu handlowego, poprzez ofertowanie, a następnie wsparcie na każdym etapie procesu i kompleksową obsługę posprzedażową. W skali makro wszyscy przyczyniamy się jednocześnie do realizowania celów wynikających ze stojącego przed nami wyzwania związanego z transformacją energetyczną, dlatego cieszę się, że tę ambitną misję realizujemy z solidnym partnerem" - powiedział prezes Unimot Energia i Gaz Piotr Laskowski, cytowany w materiale.

Produkty Huawei będą kompatybilne ze wszystkimi modułami PV dostępnymi w ofercie Avia Solar, m.in. polskimi modułami fotowoltaicznymi wyprodukowanymi w hali PZL Sędziszów na linii produkcyjnej należącej do Grupy Unimot, dodano.

"Huawei jest w Polsce dobrze znany ze swoich rozwiązań teleinformatycznych, ale mamy też coraz więcej innowacji i inwestycji z obszaru zielonej energii. Jesteśmy coraz silniej obecni na rynku energii odnawialnej, a Huawei Smart PV jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla instalacji fotowoltaicznych i ma w Polsce wielu zadowolonych użytkowników. Naszym rozwiązaniom zaufało wiele dużych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów i chcemy dalej wykorzystywać swoje bogate doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii, aby rozwijać sektor energii rozproszonej oraz napędzać rozwój innowacyjnej gospodarki w Polsce" - dodał dyrektor zarządzający Huawei Polska Jackie Zhang.

Huawei to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii ICT. Firma rozwija również portfolio produktów wspierających transformację sektora energetycznego oraz aktywnie działa na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, budowy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.