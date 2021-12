"Akwizycja zakładu w Schkopau jest największą transakcją w historii naszej firmy. Synthos umocni swoją pozycję na globalnym rynku kauczuków syntetycznych, stając się drugim największym producentem w tym segmencie. Ale co ważniejsze, wraz z tą transakcją kupujemy najnowocześniejsze portfolio produktowe na świecie, adresujące krytyczny trend ekologiczny, czyli zmniejszanie emisji CO2. Portfolio do pełnego zastosowania w oponach do samochodów elektrycznych" - powiedział właściciel Grupy Synthos Michał Sołowow, cytowany w komunikacie.

Po przejęciu moce produkcyjne firmy Synthos w obszarze kauczuków syntetycznych (ESBR+PBR+SSBR) wzrosną do ponad 800 tys. ton rocznie.

"Osiągnięte efekty synergii spowodują, że fabryka w Schkopau skorzysta zarówno operacyjnie, jak i finansowo. Synthos oczekuje, że po przejęciu zakład będzie osiągać wynik EBITDA na poziomie co najmniej 80-100 mln euro rocznie. Synthos spodziewa się synergii na poziomie powyżej 20 mln euro, wynikających ze wzrostu wolumenu sprzedaży, osiągniętemu dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, wprowadzeniu do oferty nowych rodzajów kauczuków, czy w końcu dzięki synergiom kosztowym" - czytamy także.

Przejęcie zakładu w Niemczech stanowi największą część z zaplanowanych 1,2 mld USD wydatków inwestycyjnych Grupy Synthos do 2025 roku. Drugą największą inwestycją jest trwająca budowa bloku gazowo-parowego CCGT w Oświęcimiu za prawie 120,5 mln USD.

"Jednocześnie z zakończeniem przejęcia zakładu w Schkopau, Synthos przyjął strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada: całkowite odejście od węgla i redukcję emisji gazów cieplarnianych o 28% do 2028 roku, osiągnięcie zeroemisyjności w 2050 roku i wytwarzanie 100% produktów o charakterze zrównoważonym do 2030 r." - podsumowano w materiale.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych - zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii - oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

(ISBnews)