Jak podkreśla spółka, był to wyjątkowy rok nie tylko pod kątem wyników finansowych, lecz także ze względu na Jubileusz 65-lecia, którego Ambasadorem był Robert Lewandowski.

Informacje zostały przekazane podczas zorganizowanej 25 stycznia br. konferencji prasowej. Jej termin nie był przypadkowy, ponieważ związany jest z rocznicą rozpoczęcia działalności przez firmę – 25 stycznia 1956 roku. Data ta jest także Dniem Gracza LOTTO.

– Od ponad 65 lat Totalizator Sportowy jest mecenasem polskiego sportu i kultury. Hasło „Wielkie chwile” dobrze podsumowuje jego działalność. To dzięki wsparciu Totalizatora dla sportowców, organizacji, czy klubów możemy przeżywać wiele pięknych sportowych emocji. Ta państwowa spółka jest również partnerem znaczących wydarzeń kulturalnych, które pozytywnie wpływają na wizerunek Polski za granicą takich jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Cieszę się, że od lat Totalizator Sportowy jest zaangażowany społecznie. Dzięki środkom przekazywanym przez dziesięciolecia do budżetu państwa została rozbudowana infrastruktura sportowa i obiekty kulturalne w całej Polsce – powiedział Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych.

Jak podkreślił Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik, spółka z roku na rok odnotowuje rekordowe wzrosty zarówno na poziomie sprzedaży, dopłat na fundusze celowe, jak

i wpływów do budżetu państwa.

– Rok 2021 był dla Totalizatora Sportowego wyjątkowy, ponieważ świętowaliśmy Jubileusz 65-lecia spółki, ale także po raz kolejny pobiliśmy finansowe rekordy. Mimo że publikacja szczegółowych wyników finansowych nastąpi za kilka tygodni, to już teraz z przyjemnością mogę poinformować, że kolejny rok z rzędu mogliśmy przekazać na polski sport i kulturę narodową większe środki niż w latach ubiegłych. W 2021 roku było to aż 1,155 mld złotych. Dla porównania w roku 2020 osiągnęliśmy wynik 1,048 mld złotych. To przede wszystkim zasługa naszych klientów, którzy są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce oraz pracowników Totalizatora Sportowego. Bez nich osiągnięcie tak wspaniałego wyniku nie byłoby możliwe – podsumował rok Olgierd Cieślik.

Totalizator Sportowy, prezentując wstępne dane finansowe poinformował, że suma dopłat do gier LOTTO przekazanych na polski sport i kulturę narodową wyniosła w 2021 roku ponad 1,155 mld złotych (w latach ubiegłych było to: 0,976 mld zł w 2018 r., 1,046 mld zł w 2019 r., 1,048 mld zł w 2020 r.).

Suma wpłat do Skarbu Państwa z tytułu dopłat i podatku od gier wyniosła w 2021 roku ponad 2,715 mld złotych i była wyższa od planowanej. W latach ubiegłych wyniosły one odpowiednio

1,947 mld zł w 2018 r., 2,183 mld zł w 2019 r., 2,286 mld zł w 2020 r.

Dynamikę wzrostu sprzedaży najwyraźniej widać na przykładzie ostatnich czterech lat. Bez dopłat

w 2018 roku sprzedaż wyniosła 5,093 mld zł, a w 2019 r. już 9,893 mld zł. Niebywały skok został odnotowany w 2020 r., kiedy sprzedaż wzrosła niemal dwukrotnie, aż do 15,381 mld zł i jeszcze wyżej w 2021 r. do ponad 26,270 mld złotych.

Jubileuszowy rok Totalizatora Sportowego to jednak nie tylko rekordowe wyniki finansowe, lecz także wieloetapowa kampania wizerunkowo-informacyjna, która w wyjątkowy sposób upamiętniła tę rocznicę.

– To pierwsza tak duża kampania związana z marką korporacyjną. Chcieliśmy pokazać niezwykle istotną misję Totalizatora Sportowego – wsparcia polskiego sportu i kultury narodowej, a także rolę naszych klientów w jej realizacji. Wyjątkowość kampanii podkreśliła także współpraca z niesamowitym człowiekiem oraz wspaniałym sportowcem, jakim jest Robert Lewandowski. W jubileuszowych obchodach wzięli udział również inni znakomici zawodnicy wspierani przez Totalizator Sportowy oraz przedstawiciele świata kultury – skomentowała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Ogłoszeniu współpracy z Robertem Lewandowskim, Ambasadorem 65-lecia Totalizatora Sportowego, towarzyszył spot wizerunkowy. W kolejnych miesiącach zaprezentowano pozostałe trzy części kampanii: pierwszą pod hasłem #WielkieChwile i drugą – #WspólneEmocje, w której spółka zachęcała do kibicowania Biało-Czerwonym podczas najważniejszych wydarzeń sportowych. W trzeciej części Totalizator Sportowy dziękował graczom LOTTO za ich wkład we wspieranie sportu i kultury w Polsce.

Najważniejsze dane kampanii:

83,5% Polaków widziało spot co najmniej raz, a 72,8% Polaków widziało spot minimum 3 razy;

ponad 26 tys. emisji reklam w 98 stacjach TV;

ponad 1 400 emisji w 120 rozgłośniach radiowych ogólnopolskich, sieciowych i lokalnych;

66 emisji w popularnych tygodnikach i dziennikach ogólnopolskich;

405 528 151 odsłon, 1 217 098 kliknięć, zasięg: 85 157 469 unikalnych użytkowników

w internecie;

spoty obejrzało także 3 312 372 widzów w kinach całej w Polsce;

929 tablic outdoorowych w 8 największych miastach Polski.

Jednocześnie Totalizator Sportowy zrealizował wiele niestandardowych działań, które upamiętniły 65. rocznicę jego powstania, jak np. ekologiczny mural o łącznej powierzchni 690 m², który wciąż można podziwiać przy głównej siedzibie firmy, czy akcję „Bądź częścią flagi”, w ramach której na fasadzie Dworca Centralnego zawisła biało-czerwona flaga kibiców o powierzchni 420 m². Ponadto odbył się również konkurs na plakat, w którym wzięło udział ponad 350 uczestników i nadesłano 632 prace. We wrześniu 2021 roku w trasę ruszyło Muzeum Mobilne Totalizatora Sportowego – dotychczas przejechało ponad 6,8 tys. km i odwiedziło je ponad 100 000 osób. Firma była także partnerem głównym XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.