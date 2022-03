Reklama

"W 2021 roku zanotowaliśmy rekordowe wyniki finansowe. Nasze przychody osiągnęły 1,3 mld zł - to najwyższy rezultat w historii Grupy Robyf, zaś zysk netto grupy to ponad 397 mln zł. Wypracowaliśmy także bardzo wysoką marżę brutto ze sprzedaży - prawie 29%, pomimo rosnących kosztów, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń i materiałów budowlanych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w 2021 roku mieliśmy niezwykle szybkie tempo sprzedaży i osiągnęliśmy satysfakcjonujące ceny. Mamy bardzo mocną pozycję gotówkową, sięgającą na koniec 2021 roku 0,5 mld zł i jeszcze wyższy cash flow operacyjny (po wyłączeniu zakupów gruntów). To wszystko po raz kolejny potwierdza, w jak zdyscyplinowany i efektywny sposób zarządzamy finansami grupy. Mamy również zabezpieczony obszerny bank ziemi, co gwarantuje nam płynne inicjowanie kolejnych etapów naszych projektów" - powiedziała wiceprezes i dyrektor finansowa Grupy Robyg Marta Hejak, cytowana w komunikacie.

"W 2021 roku Grupa Robyg podpisała ponad 4 300 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu - co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do 2020 roku. Spółka zawarła 4 276 umów rezerwacyjnych netto i rozpoznała w przychodach ok. 2 940 lokali" - przypomniano także w komunikacie.

W 2020 r. było to odpowiednio: 2 738 umów deweloperskich i przedwstępnych, 2 156 umów rezerwacyjnych netto oraz 2 715 przekazań (tj. lokali uznanych w przychodach).

Robyg podkreśla, że przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Pod koniec 2021 roku spółka opublikowała Strategię ESG oraz Raport Wpływu, a do końca kwietnia 2022 opublikuje Raport ESG.

"Rok 2021 był dla Robyg rekordowy pod względem sprzedaży i wyników finansowych. Zanotowaliśmy wyjątkowo wysoki popyt i staraliśmy się wprowadzać do oferty jak najwięcej mieszkań. Ale było to dla nas także rok silnej koncentracji na podwyższaniu jakości, rozwijaniu kolejnych rozwiązań eko na naszych osiedlach oraz wypełnianiu strategii ESG. Jako jeden z wiodących deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG - czyli strategię ROBYG w zakresie działania na rzecz środowiska (Enviroment), społeczeństwa (Social) i odpowiedzialnego biznesu (Governance). Zawarliśmy i opisaliśmy w niej 3 programy, które nazwaliśmy: Robyg dla Planety, Robyg dla Ludzi i Robyg dla Odpowiedzialnego Biznesu" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh.

"Podjęliśmy decyzję o przejściu przy procesach budowlanych w 100% na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku. Zamierzamy to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - a od 2024 roku, tylko i wyłącznie zielonej energii. Taki krok pozwoli na znaczną redukcję śladu węglowego i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. W naszym raporcie ESG przedstawimy dane zgodnie z metodologią GRI - czyli z najbardziej popularnymi na świecie wytycznymi przygotowanymi przez międzynarodową, niezależną organizację. Podjęliśmy też oficjalne zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności" - dodał Keltsh.

W grudniu 2021 r. Bricks Acquisitions Limited - spółka kontrolowana przez The Goldman Sachs Group, Inc - podpisał przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Robyg na rzecz TAG Immobilien AG. Transakcja wymagała zgody urzędu antymonopolowego, która została udzielona - finalizacja transakcji ma nastąpić do 31 marca 2022 roku, przypomniano także w materiale.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.

