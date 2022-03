Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 76,3 mln zł wobec 58,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 90,67 mln zł wobec 69,96 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807,07 mln zł w 2021 r. wobec 645,93 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był dla grupy najlepszym w historii. Na rekordowym poziomie ukształtował się skonsolidowany zysk netto osiągając kwotę 58 mln zł i zwiększając zeszłoroczny rezultat o ponad 44%. Rekordową również wartość odnotował skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom 91 mln zł, co stanowi prawie 30% wzrost w porównaniu do 2020 roku. Najwyższe w historii były również przychody ze sprzedaży, które Grupa wypracowała w kwocie 807 mln zł. Tym samym zwiększył się ubiegłoroczny rezultat o blisko 25%, co przełożyło się na marżę brutto na sprzedaży na poziomie 18,6%. Wyższe przychody to głównie efekt rosnących cen sprzedaży" - napisali prezes Dariusz Ciesielski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.

Grupa zwróciła uwagę na istotny wzrost w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych. Sprzedaż w tej grupie produktów w 2021 roku wyniosła blisko 317 mln zł i poprawiła się o prawie 25% r/r. W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach w minionym roku wypracowano skonsolidowane przychody na poziomie około 336 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 29% r/r, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 53,63 mln zł wobec 37,61 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807,07 mln zł w 2021 r.

