Przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 123,8 mln zł wobec 119,6 mln zł rok wcześniej. Najwyższe dynamiki rocznych przychodów

zanotowały segmenty software (Fabrity) i cloud (Oktawave), podała spółka.

"Pracujemy pełną parą w segmencie software, gdzie zwiększamy zespoły projektowe i pozyskujemy nowe kontrakty lub rozwijamy obecne. Widzimy istotne ożywienie wśród klientów segmentu chmurowego, zarówno co do obecnych umów, jak również co do nowych leadów i zapytań. Z kolei segment marketingowy, a dokładniej spółka K2 Precise, nie zdołała jeszcze zasypać wyrwy po jednym z klientów, który jak widzimy, zmienił strategię działania. Ogólnie patrząc na nasz zdywersyfikowany biznes, to pomimo różnorakich zawirowań na poszczególnych rynkach i w szerokim otoczeniu pozostajemy optymistyczni co do możliwości trwałego wzrostu w kolejnych latach" - powiedział prezes Paweł Wujec, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,3 mln zł i był niższy o 15,3% w skali roku, zaś zysk EBITDA wyniósł 12,9 mln zł i był niższy o 12,6% r/r.

Spółka podała, że marża EBITDA pozostała dwucyfrowa pomimo trudniejszego otoczenia, wyzwań w segmencie marketingowym i ponoszenia kosztów rozwoju inteligentnego czatbota (PerfectBot). Marża wyniosła 10,4%, co oznacza spadek o 1,9 pkt proc. r/r.

"Prowadzimy strategicznie ważne projekty związane z organizacją i ludźmi, które wspierają nasze biznesy. Jednocześnie dynamicznie rozwijamy PerfectBota, co generuje oczywiście koszty. Jesteśmy jednak przekonani, że globalny potencjał sprzedażowy i imponujący dotychczasowy track record tego projektu z nawiązką zbuduje wartość w kolejnych okresach. Wyniki zeszłego roku, szczególnie jego drugiej połowy, były również naznaczone wieloma pomniejszymi kwestiami oraz presją inflacyjną i sytuacją na rynku pracy. Celowaliśmy wyżej, ale mimo to, jesteśmy zadowoleni z wyników roku 2021" - dodał wiceprezes Artur Piątek.

Publikacja pełnego raportu rocznego za rok 2021 zaplanowana jest na 28 kwietnia br.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 123,8 mln zł w 2021 roku.

