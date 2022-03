Chodzi o akt o rynkach cyfrowych (DMA), który ma zapewnić uczciwą konkurencję poprzez ograniczenie potęgi największych graczy (gatekeepers, strażników dostępu). Zasadą tej regulacji jest proporcjonalność: im większa platforma, tym większe przypadną jej obowiązki. Podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim pilotująca to rozporządzenie unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager powiedziała, że w negocjacjach poczyniono spore postępy. Jak relacjonuje Reuters, zapewniła też, że po osiągnięciu porozumienia w trilogu dalsze prace nad wprowadzeniem DMA potoczą się „niemal błyskawicznie”. Razem z projektem DMA w grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła też pierwszą wersję kodeksu usług cyfrowych (DSA). To rozporządzenie dotyczy także mniejszych graczy i precyzuje obowiązki platform w odniesieniu do umieszczanych na nich treści oraz sprzedawanych w sieci produktów i usług. Zwiększa też transparentność działania serwisów internetowych.