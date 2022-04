Tymczasem przed branżą kolejny rok pełen wyzwań. W związku z wygasającą pandemią i powolnym powrotem do normalności branża powinna liczyć na odrodzenie popytu. I miało to miejsce do czasu wybuchu wojny w Ukrainie . Ta zahamowała podróże nie tylko rodzimych, lecz także zagranicznych gości. W przypadku tych ostatnich wynika to z obawy o bezpieczeństwo: Polska bezpośrednio graniczy z Ukrainą, gdzie toczą się działania zbrojne, przez co awansowała do krajów wysokiego ryzyka. - Wybuch wojny spowodował anulowanie lotów do Polski z Wielkiej Brytanii przez tanie linie lotnicze. Początkowo do maja. W tym tygodniu otrzymaliśmy jednak informacje, że potrwa do jesieni - zaznacza Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-Hotele w Krakowie. A przedstawiciel jednego z krakowskich hoteli dodaje, że z przyjazdów rezygnują też goście z Izraela, USA i Japonii.