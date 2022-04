Reklama

Strata operacyjna wyniosła 2,07 mln zł wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,94 mln zł w 2021 r. wobec 40,03 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku Grupa Primetech osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 27 941 tys. zł, strata z działalności operacyjnej wyniosła (-)2 069 tys. zł, a strata netto (-)2 205. zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że na wyniki miały wpływ dwie główne składowe: zakończenie w dniu 30 czerwca 2021 r. wykonywania kontraktu realizowanego dla kopalni Mines de Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim, którego przedmiotem było utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie zakładu górniczego, oraz utrzymujące się od połowy 2020 roku spowolnienie w sektorze usług realizowanych dla górnictwa, które miało wpływ na obroty Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego DALBIS. Zważywszy na zakończenie prac dla MDPA i brak nowych zleceń o podobnej skali czy zakresie realizacji, należy mieć powyższe na uwadze przy ocenie wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji wspomnianego spowolnienia gospodarczego w branży, z jakim mamy obecnie do czynienia. Rok 2021 był dla nas okresem wyzwań, w ramach których Grupa Primetech musiała, w dalszym ciągu, mierzyć się negatywnymi czynnikami utrudniającymi wykonywanie bieżącej działalności: kolejnymi falami pandemii COVID-19, procesem zakończenia realizacji wieloletniego kontraktu dla MDPA, mniejszą niż w latach ubiegłych ilością postępowań ofertowych na wykonywane w ramach Grupy usługi i szczególnie odczuwalnym od drugiego półrocza 2021 roku trendem wzrostowym cen materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Kumulacja wyżej opisanych czynników, oprócz wzrostu kosztów, skutkowała dodatkowo wydłużeniem w czasie realizacji zakontraktowanych prac wiertniczych, co również miało dodatkowy wpływ na ich rentowność" - napisał prezes Joachim Sosnica w liście załączonym do raportu rocznego.

Prezes podkreśla, że koszty utrzymywania spółki w obrocie na rynku regulowanym są bardzo wysokie, składają się na nie m.in. wydatki związane z obowiązkiem publikowania i audytowania raportów okresowych, zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych i obsługi prawnej, opłaty ponoszone na rzecz domu maklerskiego za pełnienie funkcji animatora rynku czy opłaty roczne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i GPW.

"Aktualna struktura właścicielska oraz zakres działalności Primetech S.A. nie uzasadniają dalszego notowania akcji i ponoszenia wynikających z tego tytułu wysokich kosztów. W konsekwencji wycofanie akcji stoi w najlepiej pojętym interesie finansowym emitenta, szczególnie w kontekście aktualnej, trudnej sytuacji gospodarczej. Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarządu, spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną toczącego się postępowania sądowego, będącego następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy emitenta, którzy podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) z dnia 13.11.2020r. reprezentowali ok. 1,28 % kapitału zakładowego spółki. Do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, które dotyczy rozpoznania roszczenia akcjonariuszy spółki o uchylenie wykonania uchwały NWZ w przedmiocie wycofania 15 609 833 akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu pozostaje zawieszone. W ramach toczącego się postępowania sądowego zarząd emitenta, wykonuje postanowienie walnego zgromadzenia i podejmuje stosowne kroki prawne celem realizacji przysługujących spółce praw. W kontekście opisanych powyżej zdarzeń charakteryzujących cały rok 2021, należy z ostrożnością podchodzić do perspektywy osiągnięcia przez Primetech S.A wzrostów wyników finansowych określając je co najmniej jako niepewne" - napisał Sosnica.

Obecnie Grupa Primetech poszukuje nowych kierunków działalności, co w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i rosnących kosztów prowadzenia działalności jest najistotniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi, podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 7,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)